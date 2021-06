Fundusze norweskie w drodze do polskich firm. Podpisano pierwsze umowy

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podpisała pięć pierwszych umów z beneficjentami programu „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje”. Łącznie do pięciu firm trafi prawie 17,5 mln zł. Dofinansowanie z Funduszy Norweskich otrzymają projekty, które wprowadzają technologie poprawiające jakość życia, zielone technologie oraz innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich. Pomoc przyznano 104 projektom w trzech schematach konkursowych o całkowitej wartości dofinansowania wynoszącej ok. 73 mln euro.

Umowy do końca 2021 roku

– Dzięki grantowi będziemy w stanie prężniej się rozwijać, co przysłuży się zarówno rozwojowi firmy, jak i środowisku. Przewidujemy, że wprowadzenie w życie planowanych innowacji przełoży się na zwiększenie ilości odpadu przetworzonego i odzyskanego, a także ograniczenie emisji gazów cieplarnianych odprowadzanych do atmosfery – ocenia Sławomir Szymański, właściciel firmy.Celem projektu firmy WTW Poland jest opracowanie i wprowadzenie do oferty nowego produktu – specjalnej grupy turbin, które znajdą swoje zastosowania w małych elektrowniach wodnych.– Dofinansowanie pozwoli nam nie tylko na rozwój firmy. W naszych planach jest też kampania informacyjna, która pozwoli zwiększyć społeczną świadomość związaną z innowacjami w obszarze wód śródlądowych, w tym nowych procesów i produktów – wyjaśnia Mateusz Wiszniewski, wiceprezes zarządu WTW Poland.MS Consulting Group s.c. M. Sobczak, M. Sobczak-Solarska chce wprowadzić na rynek innowacyjną usługę Independent Living. Celem projektu jest także opracowanie i wdrożenie rozwiązań technologicznych wspierających codzienne życie osób starszych i poprawiających bezpieczeństwo i jakość życia.PARP będzie kontynuowała podpisywanie umów z beneficjentami do końca 2021 roku. Ponadto w czerwcu planowane jest ogłoszenie kolejnej listy projektów rekomendowanych do dofinansowania. Będą to wyniki w ostatniej z czterech linii konkursowych - Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet.„Rozwój przedsiębiorczości i innowacje” to program wspierania rozwoju firm, którego operatorem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. To jeden z dwunastu programów w Polsce, opracowanych i finansowanych w ramach funduszy norweskich i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Został opracowany przez PARP we współpracy z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju oraz Biurem Mechanizmów Finansowych w Brukseli, Ambasadą Norwegii i norweską agencją ds. innowacji – Innovation Norway.Czytaj: Sescom rozwija program wodorowy i celuje w rynek obrotu zieloną energią