Fundusze Ventures Capital zainwestowały w startupy ponad 1 mld zł

W ciągu dwóch lat czterokrotnie wzrosła wartość inwestycji funduszy Ventures Capital w startupy - powiedział prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Dodał, że fundusze VC zainwestowały już w tym roku ponad miliard złotych.

PFR Ventures to zarządzający funduszami funduszy, który wspólnie z inwestorami prywatnymi, aniołami biznesu i korporacjami zainwestuje ponad 4 mld zł w fundusze Venture Capital. Ich celem będzie napędzenie tym kapitałem polskich, innowacyjnych przedsiębiorstw na wczesnych etapach rozwoju. 2,7 mld zł, którymi dysponuje PFR Ventures pochodzi z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.PPK to dobrowolny i powszechny system długoterminowego oszczędzania, który ma być tworzony wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo. Od 1 lipca tego roku jako pierwsi do systemu wchodzą największe przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 250 osób. Potem, co pół roku - do stycznia 2021 r. - system będzie wprowadzany w coraz mniejszych firmach. Polski Fundusz Rozwoju, który jest odpowiedzialny za uruchomienie i wdrożenie PPK zakłada, że systemem docelowo w perspektywie kilku lat zostanie objętych nawet 7-8 mln osób.Do PPK zostaną automatycznie zapisani pracownicy w wieku od 18 do 55 lat. Pozostali, którzy przekroczyli 55. rok życia, mogą przystąpić do PPK na własny wniosek. Wszyscy mają prawo w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w PPK, a także w dowolnym momencie do nich przystąpić. Osoby oszczędzające w PPK otrzymują istotny benefit pracowniczy w postaci dopłat pracodawcy oraz Państwa.