Futurystyczne ekrany samochodowe produkcji Hyundai Mobis

Elementem wyposażenia pojazdów Hyundaia mogą być w przyszłości elastyczne ekrany, które będą rozwijać się obok kierownicy. W połowie kwietnia Koreańczycy ogłosili, że prace nad futurystycznym rozwiązaniem zakończyły się sukcesem.

Jak podaje The Korea Times prace na elastycznym i zwijającym się ekranem zajęły Hyundai Mobis dwa lata. Spółka należąca do największej grupy motoryzacyjnej w Korei Południowej zajmuje się produkcją części i wyposażenia samochodów. Firma ta produkuje m.in. deski rozdzielcze, systemy sensoryczne dające widok 360 stopni wokół pojazdu, czy też wyświetlacze head-up (prezentujące informacje na przedniej szybie przed kierowcą). Najnowszą ciekawostką technologiczną producenta są futurystyczne ekrany, które znajdą na środku deski rozdzielczej pojazdu.

W połowie kwietnia Hyundai Mobis podzielił się informacją, że projekt budowy innowacyjnego wyświetlacza zakończył się sukcesem. Ekrany te mają mieć rozdzielczość QHD (2560 x 1440 pikseli) lub jeszcze większą, a ich rozmiary mogą sięgać nawet 30 cali i potencjalnie więcej. Według ogłoszenia firmy na portalu PR Newswire dzięki funkcjonalności rolowania się wyświetlacza i swojej lekkiej budowie, urządzenie wymagać będzie umiejscowienia na głębokości jedynie 12 cm wewnątrz deski rozdzielczej samochodu.

Takie ekrany będą mogły znajdować się w miejscu, w którym obecnie zazwyczaj ulokowana jest nawigacja oraz panel do zarządzania multimediami pojazdu. Dzięki funkcjonalności pełnego oraz częściowego zwijania się, urządzenie to może znacząco wpłynąć na design w motoryzacji. Producent zakłada, że dzięki rozwinięciu jedynie do jednej trzeciej długości wyświetlacz ten będzie wykorzystywany do podawania jedynie podstawowych informacji nt. bieżącej jazdy, a pełna wielkość posłuży chociażby nawigacji. Podczas postoju lub ładowania baterii samochodu będzie można na nim oglądać filmy.

Rozwiązanie to ma trafić do luksusowych marek pojazdów w Ameryce Północnej i Europie. Pozwoli ono na dodatkowe wrażenia z jazdy, zapewniając chociażby rozrywkę przy wykorzystaniu niewielkiej przestrzeni pojazdu. Podobne rozwiązania są także rozwijane na rynkach telewizorów i smartfonów. Ich zadaniem będzie wykorzystanie potencjału dodatkowej przestrzeni, pozwalającej na polepszenie efektywności pracy, zwiększenie środków przekazu marketingowego, czy chociażby zapewnienie dodatkowej rozrywki podczas podróży.