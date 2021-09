Gaia-X wchodzi do Polski, by rozwijać technologię chmurową

W czwartek 2 września zainaugurowano działalność polskiego hubu Gaia-X. Ułatwi to nie tylko tworzenie krajowej architektury chmurowej, ale także udział w projektach europejskich i nawiązywanie kontaktów z unijnymi firmami.

Gaia-X bazuje na już istniejących inicjatywach

W krajach Unii Europejskiej tworzone są huby, których zadaniem jest szerokie promowanie dobrych praktyk funkcjonowania chmury, wspólnego określania zasad wymiany danych oraz tworzenia takich warunków, aby w ramach wzajemnego zaufania powstawały usługi do wymiany danych według określonych standardów. To wymaga koordynacji oraz komunikacji opracowanych zasad w każdym z krajów UE.Czytaj także: Branża ubezpieczeniowa dorobiła się własnego standardu chmury - Gaia-X stara się bazować na już istniejących inicjatywach, które napędzają rozwój nowych modeli biznesowych i przestrzeni danych w UE i jej państwach członkowskich – powiedział Xawery Konarski, wiceprezes PIIT. Stwarza to polskim firmom zaangażowanym w technologie chmurowe szansę budowania standardów dla regionu i całej Europy, ale również nawiązywania relacji biznesowych i włączania się w ambitne międzynarodowe projekty.Działalność hubów jest istotna również ze względu na to, że odnosi się do zagadnień związanych z AI, IoT, 5G, edge computingu i innych usług działających w oparciu o gromadzenie i przesyłanie danych. Dotyczy także chmury hybrydowej, która zapewni otwarte, transparentne i bezpieczne gromadzenie i przetwarzanie danych.