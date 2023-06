Gamedust liczy na dużą sprzedaż gry Rooms of Realities. Jest data premiery

Premiera gry Rooms of Realities odbędzie się 13 czerwca – poinformował wydawca Gamedust. Gra będzie dostępna w dystrybucji cyfrowej na urządzenia HTC Vive i Valve Index oraz Oculus Quest, Meta Quest 2, Oculus Rift i Oculus Rift S.

Gamedust uważa, że sprzedaż gry może mieć istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej spółki.

Rooms of Realities to produkcja Bluekey Sp. z o.o., utrzymana w klimacie przygód poszukiwaczy skarbów i historycznych artefaktów, pełna zagadek i łamigłówek, która dzięki wysokiej jakości grafiki i udźwiękowienia oraz złożonym interakcjom, pozwala przenieść się do wirtualnego świata pokojów zagadek (escape rooms).

Rooms of Realities obsługuje dwa tryby gry: single-player (dla jednego gracza) oraz co-op (do 4 (czterech) graczy współpracujących ze sobą w rozwiązywaniu zagadek). Tryb co-op zapewnia możliwość wspólnej rozgrywki graczom z obu Platform, dzięki wsparciu opcji crossplay.

Obecnie Rooms of Realities trafi na rynek oferując trzy rozdziały przygód i zostanie stopniowo rozszerzona o kolejne sześć, po czym planowane jest podniesienie ceny pełnej wersji Gry oraz jej dalszy rozwój poprzez cykliczne płatne dodatki (DLC).

Cena detaliczna obecnej wersji gry Rooms of Realities w dystrybucji cyfrowej na platformach Steam i Meta ustalona została na 14.99 USD.

Gamedust to polski wydawca i producent gier z siedzibą w Poznaniu. Spółka jest notowana na NewConnect od lutego 2011 roku. Największymi udziałowcami są: Paweł Flieger (33 proc.) i JJS Invest (15,8 proc.).