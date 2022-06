Games Box wchodzi na rynek NewConnect

Na 24 czerwca Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie wyznaczyła pierwszy dzień notowań akcji spółki Games Box - producenta i wydawcy gier wideo na PC i konsol.

Do obrotu trafi łącznie 1 213 750 akcji zwykłych na okaziciela serii A i B, o wartości nominalnej 0,10 zł za każdą akcję. Proces dołączenia Games Box do grona spółek publicznych wspiera firma Blue Oak Advisory.

Aktualnie firma pracuje nad dwiema własnymi produkcjami, które planuje wydać w 2023 roku.

- Dołączenie do grona spółek publicznych jest jednym z kluczowych założeń przyjętych w strategii rozwoju Games Box. Liczymy na to, że debiut na NewConnect umożliwi nam dotarcie do szerokiego grona partnerów biznesowych oraz inwestorów - mówi Tomasz Supeł, prezes zarządu Games Box.