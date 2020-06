Gaming Factory zadebiutuje na GPW. To kolejny taki debiut

Polski producent gier na PC i konsole - firma Gaming Factory - rozpoczął 24 czerwca pierwszą publiczną ofertę akcji, z której chce pozyskać od 15 do 17 mln zł. W okresie trzech lat środki te mają zostać wykorzystane na produkcję gier oraz rozwój działań marketingowych. Jeszcze w III kwartale 2020 roku spółka chce zadebiutować na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Nie będzie to jedyny debiut producenta gier, którego możemy się spodziewać jeszcze w tym roku.

Ponad 15 mln zł z emisji

- Potwierdzamy pełną gotowość, aby rozpocząć proces zmiany parkietu. Ostateczną decyzję podejmie oczywiście Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - dodaje.A to zbierze się 26 czerwca 2020 roku. Spółka rozpoczęła już jednak wewnętrzne przygotowywania do mapy drogowej przejścia na główny rynek GPW.SimFabric jest jeszcze na razie notowane na rynku NewConnect, na który wybiera się z kolei wielu innych producentów i wydawców gier. W tym roku może się tam pojawić nawet kilkanaście takich spółek.Według wstępnych zapowiedzi mogą to być Punch Punk Games, People Can Fly, Drago Entertainment, Hydra Games, Kool2Play, Noobz from Poland, Ovid Works, Pixel Crow, Simterac, Starward Industries, Detalion Games, Atomic Jelly, Polyslash, Pyramid Games, Play2Chill oraz Pentacle. Sześć ostatnich jest powiązanych kapitałowo z obecną na głównym parkiecie GPW spółką PlayWay.Taka liczba potencjalnych debiutów wskazuje, że wśród producentów gier panuje spory optymizm. Okazali się bowiem branżą stosunkowo odporną na takie wydarzenia jak wybuch pandemii. To, że pracę producenta gier łatwo realizować zdalnie i zwiększony popyt na gry wideo (gdy ludzie przymusowo spędzali większość czasu w domach) sprawiły, że branża była wiosną tego roku bardzo dobrze postrzegana przez giełdowych inwestorów.- Epidemia paradoksalnie wielu tym spółkom pomogła i sprowokowała dodatkowy popyt na ich produkty i usługi - ocenia Emil Łobodziński, doradca inwestycyjny w biurze maklerskim PKO Banku Polskiego.Polscy producenci nie czekają więc i próbują dyskontować korzystny dla siebie klimat na giełdzie.Pierwsza oferta publiczna akcji spółki Gaming Factory obejmuje łącznie do 1.375.000 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym przedmiotem emisji będzie do 1.100.000 nowo emitowanych akcji serii E oraz przedmiotem sprzedaży będzie do 275.000 istniejących akcji serii B. Maksymalna cena emisyjna nowych akcji na potrzeby składania zapisów w transzy inwestorów indywidualnych została ustalona na 15,50 zł. Dla inwestorów indywidualnych zarezerwowano 50 proc. z planowanej liczby oferowanych akcji.Firmą inwestycyjną pośredniczącą w oferowaniu akcji jest Trigon Dom Maklerski. Dodatkowo, inwestorzy mogą składać zapisy na akcje w ramach konsorcjum domów maklerskich, do którego przystąpiły mBank - Dom Maklerski, Millennium Dom Maklerski S.A., Noble Securities S.A. oraz Dom Maklerski BDM.Z emisji nowych akcji Gaming Factory zamierza pozyskać 15-17 mln zł. Około 70 proc. wpływów planuje przeznaczyć na produkcję gier. Pozostałe środki trafią na marketing i działania związane z ich wydawaniem.- Chcemy produkować gry wysokiej jakości, koncentrując się na własnych tytułach, które odniosły sukces i rozwijać ich licencje. W ciągu trzech lat zamierzamy wydać ponad 30 gier własnych na PC oraz prowadzić działalność wydawniczą dla innych studiów. W planach mamy również rozwijanie własnego działu wydawnictwa i marketingu. Mamy nadzieję, że poszerzenie kanałów dystrybucji gier na PlayStation Store, Microsoft Store, GOG, platformę VR wpłynie istotnie na zwiększanie bazy odbiorców wydawanych gier, jak również przyczyni się do nawiązana współpracy z nowymi zespołami deweloperskimi - tłumaczy Mateusz Adamkiewicz, prezes Gaming Factory.Gaming Factory część środków pozyskanych w ramach emisji planuje przeznaczyć na dokończenie tytułów, które są w trakcie produkcji, w tym między innymi: „City Eye”, „Roman Legionary”, „Farming Life”, „Fat[EX] Courier Simulator”, „Castle Flipper”, „Big Battle and Defence Simulator” oraz „Knight Simulator”.Wśród planowanych przez spółkę gier znajdują się także nowe, których produkcja jeszcze się nie rozpoczęła, chodzi m.in. o „Symulator Milioner”, „Bakery Simulator 2” lub „Farming Life 2”. Średni koszt pojedynczego projektu, wynikający z dotychczas podpisanych przez spółkę umów wynosi około 200-600 tys. zł.- Szacujemy, że bezpośrednie koszty produkcji większości gier finansowanych ze środków z emisji Nowych Akcji, będą zawierały się w przedziale około 100-500 tys. zł. W związku z zakładaną strategią rozwoju działalności, poprzez produkcję lepszych jakościowo gier, bierzemy pod uwagę przeznaczenie środków z emisji na pojedyncze gry o wyższych kosztach produkcji - w granicach 1 mln zł - mówi Mateusz Adamkiewicz.Spółki należące do grupy Gaming Factory - Black Rose Projects, Silver Lynx Games oraz Ultimate VR - uzupełniają działalność o portowanie gier na konsole Nintendo Switch, PlayStation, Xbox oraz platformę VR oraz adaptowanie gier wideo na gry w wersji planszowej. 