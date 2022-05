Gamingowa grupa poprawia wyniki, ale kurs akcji spada

Notowana na warszawskiej giełdzie gamingowa grupa kapitałowa People Can Fly zanotowała w pierwszym kwartale wysoką dynamikę wzrostu przychodów i zysku netto. Mimo zaraportowania wyższych wyników w ujęciu rocznym, kurs akcji spółki spada.

Grupa kapitałowa People Can Fly zanotowała w pierwszym tegorocznym kwartale 50,3 mln zł przychodów ze sprzedaży, więcej o 67 proc. w ujęciu rok do roku. Zysk netto grupy wyniósł 13,9 mln zł, więcej o 78 proc. rok do roku.

W pierwszym kwartale 2022 roku grupa kontynuowała prace produkcyjne nad grami: 'Project Gemini' oraz 'Project Dagger' oraz nad dalszym wsparciem deweloperskim i rozszerzeniem zawartości gry 'Outriders' pt. 'Outriders Worldslayer'.

Struktura przychodów pod względem rodzajów sprzedawanych dóbr i usług wraz z rozróżnieniem geograficznym wygląda następująco:

Kapitalizacja PCF Group wynosi około 1,5 mld zł. We wtorek około godz. 15.00 kurs spółki spada o ponad 5 proc., do 49 zł za jedną akcję.

