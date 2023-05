Gamivo skupuje akcje… zamiast wypłacać dywidendę

Akcjonariusze Gamivo podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zdecydowali o skupie akcji własnych oraz emisji akcji gratisowych. Jest to alternatywna metoda dystrybucji zysku za rekordowy 2022 rok względem wypłaty dywidendy, z której WZA zrezygnowało.

Skup wyniesie do 20 proc. akcji własnych, a emisja akcji gratisowych odbędzie się w stosunku 1:1, czyli na każdą posiadaną akcje Gamivo, akcjonariusze dostaną jedną akcję gratisową. Takie działanie ma także poprawić płynność notowań akcji tej spółki, która notowana jest na NewConnect

Gamivo ma za sobą rekordowy okres. W 2022 roku spółka osiągnęła 7,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto, co oznacza wzrost o 115 proc. r/r. Zysk jednostkowy wyniósł 16,3 mln zł.

- Gamivo posiada znaczną nadwyżkę gotówkową i nadal generuje dodatnie przepływy finansowe, co pokazał chociażby I kwartał 2023 roku, kiedy osiągnęliśmy rekordowe 3,5 mln zł zysku. To daje nam wygodną sytuację do podziału zysków między akcjonariuszy - komentuje Mateusz Śmieżewski, prezes spółki.

Zgodnie z podjętą uchwałą na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 23 maja br., Gamivo wyemituje akcje gratisowe w stosunku 1:1, czyli na każdą posiadaną akcję, udziałowcy dostaną jedną akcję gratisową. W efekcie ich procentowy udział w kapitale zakładowym nie ulegnie zmianie, a będą posiadać dwukrotnie więcej akcji Gamivo.

Gamivo to platforma transakcyjna z grami, kartami podarunkowymi i innymi dobrami cyfrowymi. Została założona w 2017 roku przez zespół managerów z doświadczeniem na rynku dystrybucji i sprzedaży gier i produktów cyfrowych. Gamivo łączy sprzedawców z klientami poszukującymi niskich cen i wysokiej jakości. Gromadząc w jednym miejscu gry w wersjach na różne platformy gamingowe, daje graczom możliwość łatwego porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej ceny. Z platformy korzystają głównie użytkownicy z Europy Zachodniej oraz Stanów Zjednoczonych.

Spółka Gamivo zadebiutowała na rynku NewConnect 22 kwietnia 2021 roku.