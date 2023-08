Gamivo zaprasza do składania ofert sprzedaży akcji

Notowana na NewConnect spółka gamingowa Gamivo ogłosiła zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji po z góry ustalonej cenie 100 zł za jedną. Zaproszenie potrwa do 23 sierpnia.

Spółka chce kupić 50 tys. zdematerializowanych akcji zwykłych. Stanowią one łącznie 2,48 proc. kapitału zakładowego spółki, a więc uprawniają do wykonywania ok. 2,48 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Gamivo ustaliła cenę zakupu akcji w ramach zaproszenia na 100 zł za jedną akcję. Przyjmowanie ofert rozpocznie się 10 sierpnia 2023 r. i potrwa do 23 sierpnia. Podmiotem pośredniczącym jest Dom Maklerski Trigon.

Gamivo od początku istnienia rozwijała się bardzo dynamicznie. W lipcu liczba zarejestrowanych użytkowników platformy przekroczyła próg 5 mln, którzy kupili już łącznie ponad 21,5 mln gier, programów, kart podarunkowych oraz innych produktów cyfrowych.

W 2022 roku spółka wypracowała rekordowe 44,2 mln zł przychodów i niemal 7,1 mln zł zysku netto, którymi postanowiła podzielić się z akcjonariuszami. Zarząd Gamivo zaproponował wypłatę dywidendy, natomiast Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło decyzję, by zamiast tego przeprowadzić skup akcji własnych oraz emisję akcji bonusowych.

Gamivo to platforma z grami, kartami podarunkowymi i innymi dobrami cyfrowymi. Została założona w 2017 roku przez zespół managerów w branży gier oraz fundusz venture buildingowy Tar Heel Capital Pathfinder. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect 22 kwietnia 2021 roku.