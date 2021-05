Gates odszedł z zarządu Microsoft po ujawnieniu jego relacji z pracownicą firmy?

Amerykańskie media relacjonują, że Bill Gates zrezygnował z udziału w zarządzie Microsoft w ślad za ujawnieniem jego relacji romantycznych z pracownicą firmy. Rzecznik miliardera zaprzecza.

W środkach masowego przekazu pojawiły się doniesienia, że założyciel Microsoft miał wieloletni romans z pracownicą firmy. Przypisują temu rezygnację Gatesa w roku 2020 z członkostwa w zarządzie, który dla zbadania sprawy wynajął kancelarię prawniczą.



- Podczas badania, niektórzy członkowie zarządu zdecydowali, że nie jest już odpowiednie, aby pan Gates zasiadał jako dyrektor w firmie, którą założył i prowadził przez dziesięciolecia. Pan Gates zrezygnował zanim dochodzenie zarządu zostało zakończone - pisał "Wall Street Journal", dodając, że o związku powiadomiła niewymieniona z nazwiska pracownica.



Sugestii o przedstawionym w mediach powodzie odejścia miliardera z zarządu zaprzeczył jego rzecznik.



- Niemal 20 lat temu miał miejsce romans, który zakończył się polubownie. Decyzja Billa o przejściu z zarządu nie była w żaden sposób związana z tą sprawą. W istocie wyraził pragnienie poświęcenia więcej czasu na filantropię - przekonywał rzecznik.



"New York Times" podał, powołując się na niezidentyfikowane źródła, że "przy co najmniej kilku okazjach, Gates miał nie służbowe związki z niewymienionymi z nazwisk kobietami, które pracowały dla niego w Microsofcie i Fundacji Billa i Melindy Gatesów."



- Jest wielce rozczarowujące, że opublikowano tak wiele nieprawdy na temat przyczyn i okoliczności w czasie rozwodu Billa Gatesa - argumentował jego rzecznik, określając też jako fałszywe informacje o złym traktowaniu przez niego pracowników.



Z kolei tabloid "Daily Beast" wystąpił z rewelacjami jakoby skazany m.in. za pedofilię Jeffrey Epstein, który popełnił w więzieniu samobójstwo, doradzał niegdyś Gatesowi, jak zakończyć małżeństwo z żoną Melindą.



Także ten zarzut wywołał natychmiastową reakcję rzecznika Gatesa.



- Bill nigdy nie otrzymał ani nie zabiegał u Epsteina o osobiste porady jakiegokolwiek rodzaju, czy to dotyczące małżeństwa czy czegokolwiek innego. Bill nigdy nie skarżył się na Melindę ani na swoje małżeństwo Epsteinowi - przekonywał rzecznik, dodając, że Gates nigdy też nie rozmawiał o jego ewentualnym zaangażowaniu w fundację.



Gates jest jednym z najbogatszych ludzi na świecie. Według rankingu Bloomberg Billionaires Index jego wartość netto wynosi obecnie 144 miliardy dolarów.



Bill i Melinda Gates poinformowali na początku maja o planach rozwiązania swego 27-letniego związku małżeńskiego.



- Po głębokim namyśle oraz pracy nad naszym związkiem zadecydowaliśmy się zakończyć nasze małżeństwo - powiadomili m.in. w mediach społecznościowych.