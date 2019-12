Gdańsk: Amazon wspiera uczniów w nauce kodowania

Podczas tegorocznej edycji Tygodnia Edukacji Informatycznej eksperci Amazona wspierają uczniów gdańskich szkół podstawowych w nauce programowania w ramach ogólnoświatowej akcji Godzina Kodowania. W całej Polsce w akcji weźmie udział ponad 2,5 tys. dzieci.

Godzina Kodowania z udziałem ekspertów Amazona odbędzie się w tym roku w dziesięciu polskich miastach. Jak powiedział PAP w poniedziałek dyrektor Centrum Rozwoju Technologii Amazon w Gdańsku Rafał Kukliński, idea wsparcia przez firmę nauki programowania przez najmłodszych wywodzi się z obserwowanych przez rekruterów Amazona problemów z różnorodnością na rynku zatrudnienia programistów. Jego zdaniem akcja może tez przyczynić się do zainteresowania kodowaniem uczennic szkół, które w opinii Kuklińskiego w wielu przypadkach rezygnują z nauki programowania już w początkowych etapach edukacji.

"Godzina Kodowania to inicjatywa światowa. Amazon partycypuje w niej na szczeblu globalnym, dostarczając różnego rodzaju ćwiczenia. Generujemy pomysły, które mogą zainteresować dzieci i sprawią, że uczniowie wciągną się w zajęcia - np. z wykorzystaniem gry Minecraft i programowania w Scratchu. AWS z kolei dostarczył ćwiczenia do nauki kodowania w Pythonie. W przypadku organizacji nasz wkład polega na organizacji programu i pomocy w rozwiązywaniu zadań w szkole podczas zajęć" - opowiada Kukliński. "Forma nauki poprzez zabawę jest niezwykle efektywna i pozwala nabrać pasji do programowania" - dodaje.

W tegorocznej edycji Godziny Kodowania wolontariusze z Centrum Rozwoju Technologii Amazon w Gdańsku będą pomagali uczniom ze szkół w województwach pomorskim, mazowieckim, lubelskim i kujawsko-pomorskim. Województwa śląskie, dolnośląskie oraz łódzkie to z kolei regiony, w których uczniowie będą mogli uczestniczyć w zajęciach realizowanych przez edukatorów bezpośrednio w placówkach Amazona.

"W XXI wieku warto traktować języki programowania jak kolejny język obcy. W szkole uczymy się angielskiego po to, by móc się płynnie komunikować, podróżować, zdobywać kolejne doświadczenia naukowe czy zawodowe" - mówi Kukliński. "Podobnie język programowania pomaga nam lepiej rozumieć współczesny świat, coraz bardziej cyfrowy i zaklęty w algorytmach. Dzięki niemu nabieramy umiejętności analityczych i zaczynamy rozumieć technologie" - wskazuje.

W gdańskiej Szkole Podstawowej nr 48 podczas poniedziałkowej Godziny Kodowania uczniowie pod okiem ekspertów Amazona uczyli się pierwszych kroków w programowaniu w języku Scratch, z wykorzystaniem popularnej gry Minecraft i środowiska pozwalającego na łatwe, obrazowe rozumienie mechanizmów tworzenia oprogramowania poprzez przedstawienie procesów w postaci bloków graficznych.

Tydzień Edukacji Informatycznej trwa w tym roku od 9 do 15 grudnia w całej Polsce.