Gdynia pierwszym miastem w Polsce z siecią 5G

W Gdyni zostanie wdrożona technologia 5G. Memorandum w tej sprawie władze miasta podpisały we wtorek ze spółką Play. Gdynia będzie pierwszym miastem w Polsce, w którym na tak szeroką skalę wprowadzona zostanie sieć najnowszej generacji.

Podpisy pod memorandum w obecności podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji Wandy Buk złożyli prezes Play Jean Marc Harion oraz prezydent Gdyni Wojciech Szczurek.

"Gdynia jest pierwszym polskim miastem, w którym na tak szeroką skalę wprowadzono sieć najnowszej generacji. Jest to możliwe dzięki konsekwentnemu wdrażaniu przez Play rozwiązań technologicznych wykorzystujących istniejące zasoby częstotliwości w paśmie 2100 MHz w modelu współdzielenia częstotliwości. To także ważny moment dla całej branży telekomunikacyjnej w Polsce, gdyż jeszcze nigdy sieć 5G nie została udostępniona w tak dużym zasięgu" - poinformowało biuro prasowe Play.

Na początku stycznia Polkomtel, operator sieci Plus z grupy Cyfrowy Polsat, poinformował, że rozpoczyna budowę pierwszej w Polsce komercyjnej sieci 5G na częstotliwości 2600 MHz TDD. Dodano, że w I kw. 2020 r. klienci z co najmniej 7 miast w całej Polsce będą mogli korzystać z nowej technologii. Budowa sieci 5G Grupy Cyfrowy Polsat na początku ma być realizowana w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu. Na jej potrzeby zostały przeznaczone zasoby w paśmie 2600 MHz, które mają pozwolić na uzyskanie prędkości przesyłu danych na poziomie powyżej 500 Mb/s.

Sieć 5G (sieć telekomunikacyjna piątej generacji), czyli nowy, intensywnie rozwijany standard telekomunikacyjny ma umożliwić nawet stukrotne zwiększenie prędkości transmisji w porównaniu do obecnych sieci 4G. Taka technologia ma przyspieszyć m.in. rozwój internetu rzeczy (Internet of Things - IoT), usług telemedycyny, autonomicznych pojazdów czy inteligentnych miast.

Pod koniec października 2019 r. Ministerstwo Cyfryzacji, Polski Fundusz Rozwoju oraz operatorzy telekomunikacyjni podpisali porozumienie w sprawie rozpoczęcia prac nad powołaniem spółki Polskie 5G do budowy wspólnej infrastruktury usług w technologii 5G. Operatorzy telekomunikacyjni, którzy weszli do porozumienia to Exatel, Orange Polska, T-Mobile Polska i Polkomtel, "przy udziale" operatora sieci Play.

Do 2020 r. Komisja Europejska chce objąć siecią 5G przynajmniej po jednym mieście każdego kraju członkowskiego, a do 2025 r. powinny zostać wyposażone w nią wszystkie duże miasta w UE oraz główne szlaki transportowe. Główne parametry sieci 5G to 1 Gb/s transferu, a także opóźnienie mniejsze niż 5 milisekund oraz obsługa ponad 100 urządzeń na metr kwadratowy powierzchni.