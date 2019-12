Gdynia: W PPNT można sprawdzić jakość wydychanego powietrza

W Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni można sprawdzić jakość wydychanego powietrza, a także temperaturę i wilgotność, oraz zmierzyć poziom hałasu. Do odczytania wyników wystarczy jedynie smartfon - informują naukowcy z placówki.

Czujnik, z użyciem którego wykonywane są pomiary znajduje się przy głównym wejściu do budynku IV PPNT. Po zeskanowaniu kodu QR zamieszczonego na tabliczce informacyjnej pod urządzeniem, użytkownicy będą mogli odczytać aktualne informacje, a także prześledzić historię pomiarów z ostatniego dnia, tygodnia, lub miesiąca.

Jak tłumaczy prezes zarządu firmy SEZO, która zamontowała urządzenie, Maciej Król "sensor SEZO A1L zainstalowany w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni działa w oparciu o sieć bezprzewodową dalekiego zasięgu LoRaWAN, której zaletą jest niski pobór energii pozwalający na pracę na baterii przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości komunikacji bezprzewodowej wielu urządzeń na przestrzeni kilku kilometrów. Nadaje się zatem idealnie do aplikacji czujnikowych, systemów ochrony systemów pomiarowych, sterowania w przemyśle oraz inteligentnych domów i miast".

Sprzęt zainstalowany przez SEZO umożliwia m.in. odczyt natężenia obecności szkodliwych dla zdrowia pyłów zawieszonych w wydychanym powietrzu. Pyły zawieszone PM10, PM2,5 oraz PM1 to drobne cząsteczki pochodzące ze źródeł takich, jak układy wydechowe pojazdów spalinowych i indywidualne systemy grzewcze działające w domach.

Długotrwałe wystawienie organizmu na ich wysokie stężenia może oddziaływać m.in. na drogi oddechowe człowieka, a nawet powodować przedwczesną śmierć. Naukowcy oceniają, że najbardziej szkodliwe dla zdrowia są najmniejsze cząsteczki pyłów PM1. Przenikają one bezpośrednio do krwiobiegu z płuc i rozprzestrzeniają się do innych narządów.