General Motors i Honda zacieśniają sojusz

General Motors i Honda Motor ogłosiły zamiar zacieśnienia dotychczasowej współpracy technologicznej. Trwają prace nad finalną treścią porozumienia, które według osób zbliżonych do sprawy przyniesie obu firmom "miliardowe" oszczędności - podaje agencja Reutera.

Zgodnie ze wspólnym ogłoszeniem GM i Hondy sojusz spółek ma się skupiać na działalności w Ameryce Północnej, będącej głównym rynkiem japońskiego producenta i drugim największym (po Chinach) dla koncernu z Detroit.

Współpraca koncernów miałaby znacząco wykraczać poza jej dotychczasowy zakres i obejmować m.in. dokonywane transakcje oraz wymianę platform samochodowych i technologii napędowych. Wskazano przy tym m.in. na crossovery i średniej wielkości półciężarówki, a także na silniki benzynowe i pojazdy elektryczne. Deklaracja ta spotkała się z entuzjazmem analityków. Wymiana technologiczna GM i Hondy może ponadto dotyczyć urządzeń informacyjno-rozrywkowych, rozwiązań łączności z internetem oraz zaawansowanych funkcji wspomagania kierowcy.

Szczegółowe porozumienie nie zostało jeszcze dopracowane, co utrudnia szacowanie efektów finansowych sojuszu. Agencja Reutera przytacza jednak komentarz zastrzegającej anonimowość osoby zaznajomionej ze sprawą, według której obie firmy mają szansę zaoszczędzić "miliardy dolarów".

Według przytaczanego przez agencję wiceprezesa Hondy Sejiego Kuraishiego sojusz z GM otwiera dla jego firmy drogę do ekonomii skali niemożliwych do osiagnięcia na własną rękę.

"Wierzymy, że sojusz ten okaże się pomocny dla obu spółek w uzyskaniu znaczących oszczędności w rozwoju naszych ofert pojazdowych" - napisał z kolei w oświadczeniu prezes GM Mark Reuss.

GM i Honda przekazały, że "niezwłocznie" rozpoczną rozmowy dot. wspólnych prac projektowych z zamiarem rozpoczęcia prac inżynieryjnych już na początku 2021 r.

Jeszcze w kwietniu br. koncerny zapowiedziały opracowanie dla japońskiego producenta dwóch nowych pojazdów elektrycznych oraz zbadanie możliwości rozwinięcia sojuszu w przyszłości. Już wcześniej spółki współpracowały nad autonomicznym pojazdem Cruise Origin, a także nad rozwiązaniami akumulatorowymi oraz ogniwami paliwowymi - przypomina agencja Reutera.

Honda zalicza się do inwestorów Cruise'a - start-upu jazdy autonomicznej, którego większościowe udziały należą do General Motors.

Sojusz GM i Hondy to kolejny przejaw postępującej konsolidacji na światowym rynku motoryzacyjnym. W ubiegłym roku włosko-amerykański koncern Fiat Chrysler Automobiles (FCA) zapowiedział wartą 50 mld dolarów fuzję z francuską Groupe PSA, w wyniku której do końca pierwszego kwartału 2021 r. ma powstać nowy podmiot: Stellantis. Będzie to czwarty co do wielkości producent samochodów na świecie. Wcześniej FCA podejmowało temat potencjalnego połączenia z GM oraz, po odrzuceniu tej oferty, z francuskim Renault, będącym już częścią sojuszu Renault-Nissan-Mitsubishi.

Jak zauważa Reuters, współpracę zacieśniają także inni światowi producenci. W Japonii więzi z mniejszymi konkurentami - Mazdą i Subaru - zacieśnia wiodąca Toyota Motor. Własny sojusz w obszarze pojazdów elektrycznych, użytkowych i autonomicznych zawarły z kolei niemiecki Volkswagen oraz amerykański Ford Motor.