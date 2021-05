Genomtec ma test na wszystkie znane warianty koronawirusa

Genomtec, giełdowa spółka biotechnologiczna, zaprezentowała swój pierwszy kwartalny raport z działalności, odkąd jest notowana na rynku NewConnect. Firma zajmująca się rozwojem innowacyjnych technologii medycznych stosowanych w diagnostyce genetycznej w miejscu opieki nad pacjentem – POCT poinformowała, że - ze względu na model biznesowy - na obecnym etapie rozwoju realizowanych projektów nie generuje zysku netto.

Produkcja w Polsce

- Jesteśmy na dobrej drodze do komercjalizacji naszego flagowego rozwiązania, którym jest Genomtec ID. Dotychczasowe działania nad nowo opracowywaną technologią idą zgodnie z planem. W celu wzmocnienia zespołu pracującego nad obecnym etapem industrializacji platformy, powiększyliśmy jego skład w Wielkiej Brytanii. W pierwszym kwartale zbudowaliśmy pięć urządzeń w systemie beta, które podlegają etapowi industrializacji, czyli dostosowania poszczególnych elementów do produkcji masowej - mówi Miron Tokarski, współzałożyciel i prezes firmy.Jak informuje, Genomtec ID będzie również niezbędny dla lekarzy ginekologów w szybkiej identyfikacji onkogennych szczepów wirusa HPV w badaniu przesiewowym w kierunku nowotworu szyjki macicy u kobiet. System będzie przeznaczony do diagnostyki w miejscu kontaktu z pacjentem, np. gabinetach lekarskich, oddziale ratunkowym, w aptece, a nawet w zakładach pracy czy na lotniskach.Spółka potwierdziła również, że na podstawie przeprowadzonych badań test genetyczny Genomtec SARS-CoV-2 Duo Kit wykrywa wszystkie znane warianty koronawirusa - brytyjski, południowoafrykański, brazylijski, bretoński, indyjski, nigeryjski, filipiński i kalifornijski.Po dacie bilansowej, w okresie do momentu ogłoszenia raportu, Genomtec dokonał też kolejnego zgłoszenia. Tym razem dotyczy ono autorskiego zestawu starterów, metody diagnostyki oraz składu mieszaniny reakcyjnej do genetycznej diagnostyki MRSA (Gronkowca złocistego opornego na metycylinę) w technice LAMP.- Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej przyznał nam patent na zestaw starterów do powielania sekwencji nukleotydowej bakterii wywołującej boreliozę Borrelia burgdorferi, a także na sposób wykrywania tej bakterii, sposób diagnostyki boreliozy oraz zestaw do diagnostyki choroby. To już nasz trzeci patent, a staramy się o kolejne. Łącznie jesteśmy w trakcie 20 postępowań patentowych na całym świecie. Zabezpieczenie własności intelektualnej i przemysłowej Genomtec są jednym z naszych priorytetów. Dzięki temu zyskujemy przewagę nad konkurencją i chronimy prawnie przyszłe zyski – komentuje Miron Tokarski.Genomtec to firma z branży technologii medycznej, zajmująca się opracowaniem i komercjalizacją mobilnej platformy wykorzystywanej w molekularnej diagnostyce klinicznej. Stosowana jest ona m.in. w szeregu chorób zakaźnych, w tym przy wykonywaniu szybkich testów diagnostycznych mających zastosowanie m.in. w wykrywaniu choroby COVID-19 spowodowanej wirusem SARS-CoV-2.Istotnym obszarem działalności zespołu firmy w okresie pandemii jest opracowywanie i wprowadzanie na rynki testów laboratoryjnych, mających zastosowanie m.in. w wykrywaniu chorób zakaźnych o podłożu wirusowym. W ten sposób firma zaspokaja tak pilną obecnie potrzebę, jaką jest walka z pandemią COVID-19 spowodowana wirusem SARS-CoV-2.Produkcja testów laboratoryjnych Genomtec SARS-CoV-2 EvaGreen w technologii RT-LAMP odbywa się w Polsce. Testy są dopuszczone do obrotu na terenie Unii Europejskiej (CE-IVD). Spółka rozpoczęła również rejestrację produktów w innych jurysdykcjach regulacyjnych poza Europą.Proces rozwoju oraz produkcji mobilnego systemu diagnostyki genetycznej Genomtec ID przebiega natomiast w ścisłej współpracy z międzynarodowymi firmami typu CMO (Contract Manufacturing Organization). Zgodnie z założeniami zarządu, komercjalizacja flagowego rozwiązania nastąpi w pierwszym półroczu 2022 roku.Firma działa od 2016 roku, jej siedziba znajduje się we Wrocławiu. 17 marca 2021 roku spółka zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., na rynku NewConnect.