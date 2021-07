GenXone rozwija test na mutacje koronawirusa

Firma GenXone, z rynku innowacji biotechnologicznych, wypłaci za 2020 rok 2,14 mln zł dywidendy, czyli 0,65 zł na akcję. Spółka, która w 2020 roku poszerzyła działalność, zaliczyła w drugim kwartale 2021 roku prawie 40-krotny wzrost przychodów w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. W ofercie firmy pojawił się udoskonalony test Real-Time PCR na koronawirusa, który nie tylko informuje o samym zakażeniu, ale wskazuje także na obecność mutacji bądź ich brak.

Wariant Delta plus

Czytaj: Polacy przygotowali specyfiki do terapii po COVID-19 Dział badań i rozwoju firmy, we współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Olsztynie, zrealizował pilotażowy projekt wdrożenia innowacyjnej technologii sekwencjonowania nanoporowego (w skali nanometrowych rozmiarów) do badań epidemiologicznych wirusa SARS-CoV-2, prowadzonych poza laboratorium spółki. Pozytywne efekty działań spowodowały, że projekt jest kontynuowany. W marcu 2021 roku spółka została zaproszona do Ogólnopolskiego programu monitorowania przebiegu pandemii pod auspicjami Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.W ramach umowy o wartości 2,5 mln zł firma ze Złotnik pod Poznaniem sukcesywnie analizuje genom wirusa badając napływające z całej Polski próbki pochodzące od osób z pozytywnym wynikiem testu na COVID-19.19 lipca spółka poinformowała o uruchomieniu pierwszego partnerskiego punktu wymazowego testów antygenowych w kierunku COVID-19 Real Time PCR. Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne w Rzeszowie i Łodzi przekazały do międzynarodowej bazy GISAID pierwsze rekordy z sekwencjonowania.Według danych z bazy GISAID na dzień 13 lipca prawie 10 proc. przypadków wariantu Delta plus (linia AY.1) pochodzi z Polski.- Ważne jest, aby monitorować przebieg transmisji koronawirusa. Z naszym wsparciem już trzy stacje mogą włączyć się w ten proces - podał zarząd spółki.W ofercie GenXone pojawił się udoskonalony test Real-Time PCR na koronawirusa. Dostarcza on nie tylko informacji o samym zakażeniu, ale wskazuje także na obecność mutacji bądź ich brak. Test jednocześnie wykrywa sekwencje czterech genów koronawirusa SARS-CoV-2 (E, N, S/RdRP), a także pięciu mutacji w białku S, które są charakterystyczne dla tzw. wariantów znaczących.Po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu, który jednocześnie potwierdza obecność znaczących mutacji koronawirusa, możliwe jest wykonanie drugiego badania na podstawie tej samej próbki, które z kolei wskaże konkretny wariant mutacji.Czytaj: Polski detektor Covid z wysoką skutecznością diagnostyczną