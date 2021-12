Geograficzne przekręty. Satelitarne obrazy mogą być fałszowane

Podobnie jak klasyczne zdjęcia, nagrania dźwiękowe czy materiały wideo, zobrazowania satelitarne mogą dziś stać się przedmiotem głębokiej mistyfikacji. Tego typu fałszerstwa da się poczynić z wykorzystaniem technologii typu deepfake, zaprzęgając do pracy sztuczną inteligencję. Powstałe zdjęcia wydają się zaskakująco prawdziwe i mogą, niestety, zostać z premedytacją użyte do wywołania niepokojów społecznych, a nawet międzynarodowego konfliktu.

Doskonałe podróbki rzeczywistości

Poważne zagrożenia

Prewencja i korzyści

W dalszej kolejności zaprzęgnięty do pracy algorytm naniósł sztucznie wykreowane fragmenty zabudowy charakteryzującej bądź to Seattle, bądź też Pekin, na siatkę ulic Tacomy. W efekcie, tak miasto Tacoma z fałszywą zabudową przypominającą Pekin, jak też jego podróbka stylizowana na Seattle, uzyskały rozkład budynków oraz rozmieszczenie dróg bardzo zbliżone do tego, jak faktycznie ma to miejsce w Tacoma. Jednocześnie godnym podkreślenia jest, że sztucznie wytworzone wysokie budynki typowe dla Pekinu po wklejeniu ich w układ urbanizacyjny Tacomy rzucają tam odpowiednio długie cienie.Do procesu tworzenia fałszywych zdjęć satelitarnych zaprzęgnięto zaawansowane mechanizmy tzw. generatywnych sieci przeciwstawnych (ang. GAN – Generative Adversarial Networks). GAN po raz pierwszy opisano w 2014 roku. Ich działanie polega na przeciwstawianiu sobie aktywności dwóch algorytmów.Klasyczne zastosowanie sztucznej inteligencji będzie przykładowo wyglądać tak: tworzymy algorytm, który ma za zadanie wyszukiwać na zdjęciach satelitarnych mosty. Mechanizm będzie więc potencjalnie działał w ten sposób: jeśli identyfikujemy pas drogi przekraczający rzekę, filary konstrukcji oraz cień takiej podłużnej budowli, to mamy do czynienia z mostem.Możemy jednakże cały ten proces niejako odwrócić: na zdjęciu jest widoczny most, zatem można tam pewnie znaleźć takie elementy jak przerzucony przez rzekę pas drogi, filary oraz wspomniane cienie. Stąd dzieli nas już tylko mały krok od możliwości falsyfikowania zobrazowań satelitarnych. Jeśli chcemy na danym zdjęciu pokazać nieistniejący w rzeczywistości most, to musimy z pomocą sztucznej inteligencji odpowiednio zaszyć w obrazie wspomniane elementy – pasy drogi, filary, cienie. W realizacji tego celu pomogą sieci GAN.Wróćmy do badania z trzema ww. miastami. Pierwszy z dwóch zastosowanych w tym przypadku w ramach GAN algorytmów pełnił rolę tzw. generatora. Na strukturalną mapę miasta Tacoma nakładał obrazy budynków i innych form przestrzennych charakterystycznych bądź to dla Seattle bądź też dla Pekinu. W ten sposób powstawały wczesne, niedoskonale jeszcze sfałszowane zobrazowania.Wtedy do akcji wkraczał algorytm nr dwa – tzw. dyskryminator. Jego zadaniem było wykrywanie w otrzymywanych zbiorach zdjęć satelitarnych zobrazowań sfałszowanych. Dane dotyczące dostrzeżonych błędów w obrazach fałszywych, na podstawie których dyskryminator był w stanie zidentyfikować mistyfikacje, były następnie przekazywane do generatora. Dysponując tymi informacjami ów pierwszy algorytm mógł stworzyć jeszcze doskonalsze fałszywki, które następnie znów wystawiano na działanie dyskryminatora itd. Działało to więc niczym obieg zamknięty, a cały cykl pracy obydwu algorytmów nad obrabianymi danymi był wielokrotnie powtarzany.Działanie systemu GAN tak tłumaczy Anna Zagórna na portalu sztucznainteligencja.org.pl: To tak naprawdę dwie sieci neuronowe: pierwsza (generator) próbuje stworzyć obraz nieodróżnialny od prawdziwego z bazy wzorcowych danych, podczas gdy druga (dyskryminator) stara się znaleźć różnice. Sieci trenują siebie nawzajem, podnosząc sobie poprzeczkę, co prowadzi do rezultatów coraz wyższej jakości.Odpowiednio wykorzystując generatywne sieci przeciwstawne uzyskano niemal doskonale podrobione zdjęcia satelitarne, przedstawiające nieistniejące miejskie tkanki. „Nie chodzi o zwykłe przerabianie [zdjęć] w Photoshopie. To sprawia, że dane wyglądają niesamowicie realistycznie” – przekonuje Bo Zhao.W efekcie prac naukowców powstał gigantyczny zbiór, liczący 8064 zdjęcia satelitarne zurbanizowanych obszarów. Pięćdziesiąt procent z tych obrazów stanowiły autentyczne zobrazowania trzech przywoływanych już miast. Następna ćwiartka to fałszywe obrazy Tacomy wypełnione architekturą typową dla Pekinu. Pozostałe 25 proc. przypadło na inne podróbki miasta Tacoma – tym razem wypełnionego elementami krajobrazu charakterystycznymi dla Seattle.Dysponując opisanym zbiorem danych naukowcy mogli przystąpić do realizacji właściwego zadania. Stworzyli narzędzie, które w oparciu o mechanizmy uczenia maszynowego miało spośród owych 8064 zobrazowań wyłapać te, które były sfałszowane. Celem realizacji tej misji był nowoutworzony algorytm, który analizował dla badanych obrazów takie parametry jak np. charakterystyka tekstur, histogram kolorów czy wyrazistość krawędzi. Ogółem software wykorzystujący możliwości sztucznej inteligencji badając każde zdjęcie przyglądał się aż 26 różnym wskaźnikom.W jaki sposób system rozpoznawał zdjęcie fałszywe? Wskazówką było występujące dla danego obrazu istotne odchylenie wartości jakiegoś parametru (spośród badanych 26) od wartości średniej tegoż parametru wyliczanej dla całego zbioru zobrazowań, na który składały się wszystkie badane zdjęcia – i te prawdziwe, i te stworzone sztucznie.Czytaj także: Think Tank PE: Deepfake’i mogą prowadzić do poważnych szkód na poziomie społecznym Finalnie, dedykowany temu zadaniu mechanizm prawidłowo zidentyfikował jako fałszywe 94% spośród „podrobionych” zdjęć satelitarnych miast. Jednocześnie system mylnie oznaczył także jako „fałszywki” pewną niewielką pulę zobrazowań prawdziwych. Podsumowując, badacze orzekli, że zaprzęgnięty przez nich do działania algorytm uzyskał w tym badaniu niezawodność – czy też wiarygodność – na poziomie 73%.Praktyka fałszowania map ma za sobą wielowiekową tradycję. Podczas konfliktów zbrojnych jedna strona mogła chociażby rozpowszechniać obrazy prezentujące zupełnie nieprawdziwą sytuację na froncie, znacznie korzystniejszą dla siebie niż faktycznie miało to miejsce. Dystrybucja takich materiałów wśród oddziałów nieprzyjaciela miała na celu istotne obniżenie morale wojsk tegoż przeciwnika.Badania przeprowadzone przez zespół Bo Zhao pokazują, że dziś sztucznie stworzone zdjęcia satelitarne mogą być całkiem poważnym źródłem chaosu, niepokojów społecznych czy nawet zaognienia sytuacji międzynarodowej. Obawa ta jest o tyle uzasadniona, że dzięki użyciu GAN, wykreowane obrazy satelitarne wydają się niezwykle rzeczywiste i niewprawnemu odbiorcy trudno stwierdzić, że nie są to zdjęcia autentyczne.Przykłady? Wyobraźmy sobie zobrazowania prezentujące duże jednostki wojskowe zgrupowane przez Pakistan w pobliżu spornej granicy z Indiami. To może stanowić iskrę, która rozpali tam działania wojenne. Nieco inną sytuację można wskazać w odniesieniu do faktycznie zaistniałej kryzysowej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Fałszywe zobrazowania mogłyby prezentować morze namiotów, tworzących wielkie obozowiska już nie dla setek, ale dla dziesiątek tysięcy uchodźców, wznoszone w sąsiedztwie granicy z Polską. W oparciu o taki materiał można by eskalować falę niepokojów społecznych nad Wisłą.Potencjalnych odbiorców fałszowanych zobrazowań satelitarnych należy przy tym podzielić na dwie grupy. Pierwszą z nich możemy określić mianem profesjonalistów – to wojskowi, oficerowie służb tudzież inni specjaliści w zakresie wywiadu. Tej grupie zweryfikować podejrzane treści będzie znacznie łatwiej. Pracując w rządowych agencjach czy organach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo tacy funkcjonariusze mogą mieć dostęp do zdjęć alternatywnych – pokazujących ten sam obszar w tych samych ramach czasowych – ale pochodzących od innego podmiotu, czy to rządowego, czy też komercyjnego. Przykładowo, na biurka dowódców i decydentów cywilnych w Waszyngtonie trafiają nie tylko zobrazowania pochodzące z państwowych satelitów wojskowych, ale także zdjęcia od współpracujących z rządem prywatnych firm, takich jak Maxar Technologies czy Planet.Jednak nawet dla owych odbiorców profesjonalnych, dysponujących znacznymi zasobami, weryfikacja prawdziwości danej sceny satelitarnej z użyciem zobrazowań alternatywnych nie zawsze będzie łatwa. Przede wszystkim nie zawsze znajdzie się drugie czy trzecie zdjęcie obszaru zainteresowania wykonane w odpowiednim czasie. Ponadto, dążenie do zapewnienia sobie możliwości pozyskiwania w każdych okolicznościach strumieni danych pochodzących z co najmniej dwóch niezależnych źródeł musi się wiązać ze znacznymi kosztami finansowymi.Siłą rzeczy jednak dane trafiające ze źródeł satelitarnych do wyżej zdefiniowanych odbiorców profesjonalnych będą po pierwsze lepiej weryfikowane, po drugie lepiej chronione przed obcą ingerencją będąc już w gestii użytkownika końcowego. Żadne dowództwo wojskowe nie może bowiem ryzykować, że do wydziałów planistycznych czy już bezpośrednio do jednostek operujących na teatrze działań wojennych trafią zmanipulowane przez nieprzyjaciela zobrazowania satelitarne.Drugą grupą, jaka może zostać „zainfekowana” oddziaływaniem fałszywych zobrazowań satelitarnych są media – w każdym razie te mniej rzetelne i świadome – oraz społeczeństwo. Oszustwo w tym przypadku sprzedać tym łatwiej, że niewykwalifikowana w odbiorze zdjęć satelitarnych publika może pewne niekonsekwencje, dziwne kolory, zaskakujące cienie czy niewyraźne fragmenty na obrazach przypisywać niskiej jakości materiału. Jednocześnie, w opinii przeciętnego zjadacza chleba zdjęcia satelitarne są czymś drogim i trudnym do pozyskania, na co mogą sobie pozwolić jedynie olbrzymie koncerny i rządy. Ta „ekskluzywność” sprawia, że ludzie są podświadomie bardziej skorzy traktować zdjęcia satelitarne jako rzetelne źródło informacji.W szerokiej dystrybucji podrobionych zobrazowań satelitarnych wśród odbiorców nieprofesjonalnych znaczną rolę mogą odegrać media społecznościowe. Na Facebooku czy Twitterze fałszywka może w krótkim czasie zdobyć setki tysięcy odbiorców (udział w tym mogą mieć armie botów), zupełnie nieświadomych, że mają do czynienia z manipulacją. Zarazem ludzie ci nie będą mieli kompetencji by dostrzec nieprawdziwość zdjęcia, ani też nie będą raczej dysponowali łatwym dostępem do zobrazowań alternatywnych. W efekcie ich zdolność do wykrycia fałszerstwa będzie znacznie niższa niż ma to miejsce w przypadku „profesjonalistów”. Ta luka w dostępie do informacji oraz w umiejętnościach jej rzetelnej oceny może, zdaniem ekspertów, prowadzić do powstawania z czasem coraz większej różnicy pomiędzy tym, co wiedzą i jak oceniają kontrowersyjne zobrazowania satelitarne wojskowi eksperci i decydenci, a jak zapatrują się na te same materiały tzw. „zwykli ludzie”. Konsekwencją będzie spadek zaufania opinii publicznej do władz.Należy również pamiętać, że w dzisiejszych czasach bardzo wiele narzędzi czy powszechnie stosowanych aplikacji wykorzystuje ogólnodostępne dane typu open-source. Przykładem tego typu zbioru danych są choćby Mapy Google, zasilane m. in. wysokorozdzielczymi komercyjnymi zobrazowaniami satelitarnymi od takich dostawców jak przywoływany już Maxar Technologies czy Airbus Defence and Space. Bazy danych open-source mogą zostać umyślnie „zainfekowane” nieprawdziwymi zobrazowaniami satelitarnymi. Jednocześnie, już w najbliższych latach mogą pojawić się samochody autonomiczne, których algorytmy nawigacyjne będą korzystać z Google Maps. Nietrudno przewidzieć, że taki splot okoliczności mógłby prowadzić do poważnych wypadków z udziałem tych pozbawionych kierowców pojazdów.O zagrożeniach wynikających z nieświadomego posiłkowania się sfałszowanymi zobrazowaniami satelitarnymi już w 2019 roku mówił Todd Myers, wysoko postawiony analityk z amerykańskiej National Geospatial-Intelligence Agency (NGA). Podczas zorganizowanej wtedy konferencji Genius Machines przedstawił następujący hipotetyczny scenariusz: wyobraźmy sobie, że z danych jakimi dysponują armijni planiści wynika, że strategicznie ważny most jest przerzucony przez rzekę w konkretnej lokalizacji. „Z punktu widzenia taktyki czy też planowania misji szkolisz swoje siły, aby przemieściły się określoną trasą w kierunku mostu, jednak go tam nie ma. W takiej sytuacji czeka cię duże zaskoczenie” – wyjaśnia Myers.Już wówczas ekspert z NGA zapewniał także, że Chińczycy z powodzeniem stosują generatywne sieci przeciwstawne do manipulowania pikselami i całymi zobrazowaniami satelitarnymi dla realizacji nieprawomyślnych celów. W opinii wyrażonej wtedy przez Myersa Chiny znacząco wyprzedziły USA jeśli chodzi o wykorzystanie GAN w dziedzinie informacji geoprzestrzennej. Niektórzy eksperci wskazują, że specjaliści Pekinu mogą się w szczególności dopuszczać manipulacji na zobrazowaniach satelitarnych dostępnych w zbiorach typu open-source.Jak przestrzegała w maju 2020 r. na łamach sztucznainteligencja.org.pl przywoływana już Anna Zagórna: W 2017 roku władze chińskie stwierdziły, że do roku 2030 chcą zostać liderem na rynku sztucznej inteligencji, a najlepsze rozwiązania w tej dziedzinie mają być rozwiązaniami chińskimi. W tym samym okresie Władimir Putin powiedział, że w przyszłości światem będzie rządził ten, kto będzie najlepszy w SI. I Rosjanie teraz nad tym intensywnie pracują. Od kilku lat trwa bardzo ostra rywalizacja między Chinami a Stanami.Sam Bo Zhao uściśla, że celem przeprowadzonego przez jego zespół eksperymentu nie było pokazanie, że zdjęcia satelitarne mogą być doskonale fałszowane. Autor chciał przede wszystkim wskazać metody, jakie mogą posłużyć dla wykrywania zmanipulowanych zobrazowań. Te metody posłużą geografom i analitykom do opracowania mechanizmów weryfikacji prawdziwości zdjęć satelitarnych z korzyścią dla wszystkich ich odbiorców. Tak, jak rzetelne media sprawdzają informacje w różnych źródłach zanim je opublikują, tak we współczesnym świecie pojawia się potrzeba oceny wiarygodności pochodzących z orbity zobrazowań zanim te zostaną rozpowszechnione. Zhao podkreśla, że jego misją jest m.in. zakwestionowanie tkwiącego w podświadomości wielu odbiorców przekonania o „absolutnej wiarygodności zdjęć satelitarnych lub innych danych geoprzestrzennych”.Na koniec warto wskazać, że technologia tworzenia sztucznych zobrazowań satelitarnych może znaleźć także pozytywne zastosowania. Choćby dlatego, że umożliwia ona ukrycie tajnych obiektów – takich jak np. poligony, koszary wojskowe czy siedziby służb specjalnych – w zbiorach danych pozostających w otwartym dostępie. Wówczas, zamiast zamazywać na zdjęciach takie budynki albo pokrywać je czarnymi prostokątami, można po prostu wstawić w ich miejsce sztucznie wykreowaną zabudowę.Co więcej, naukowiec mówi także o możliwym wykorzystaniu sztucznej inteligencji dla wytworzenia obrazów konkretnych miast z przeszłości, z czasów, gdy nie mamy jeszcze dla nich rzeczywistych zobrazowań z satelitów. Tego typu sztucznie skonstruowany materiał porównawczy, w konfrontacji z istniejącymi współczesnymi zobrazowaniami, mógłby pomóc badać jak miasta się w przeszłości w niekontrolowany sposób rozrastały, czy też jakie były związki między postępującą urbanizacją a zmianami klimatycznymi. Ten sam mechanizm daje możliwość tworzenia zobrazowań pokazujących jak dana metropolia może wyglądać w przyszłości.Dla WNP.PL pisze Paweł ziemnicki, dyrektor ds. technologii kosmicznych i satelitarnych w Allies Incorporated Sp. z o.o.