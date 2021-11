Gęstość robotyzacji może martwić. W Gliwicach mają jednak na to sposób

Według różnego rodzaju raportów, roboty realizują zaledwie 10 proc. zadań produkcyjnych, które mogłyby wykonywać. Szacuje się, że do 2025 r. wskaźnik ten zwiększy się do 25 proc. Ten wzrost niekoniecznie będzie jednak dotyczył Polski - ocenia w rozmowie z WNP.PL Maciej Walczak, kierownik projektów industry 4.0, specjalista automatyki przemysłowej - obszar Centrum Testowania Technologii Przemysłu 4.0 w firmie APA Group.

Celowo dokonaliśmy dywersyfikacji dostawców urządzeń, np. robotów (KUKA, Fanuc) czy napędów (Sew, Lezne) by pokazać, że w ramach jednej platformy można zintegrować rozwiązania różnych producentów, a tym samym łatwiej i skuteczniej zarządzać całym parkiem maszynowym. Chcemy pokazać, jak w prosty sposób można analizować dane w jednym miejscu i poszukiwać korelacji między nimi.Eksperci firm partnerskich CTTP biorą również udział w konsultacjach technicznych przy definiowaniu standardów i wskaźników efektywności (KPI) pracy instalacji.- Największym problemem przy wdrażaniu rozwiązań z dziedziny industry 4.0 jest wciąż niewystarczająca liczba referencji. Liczba publikacji dotyczących zakończonych sukcesem wdrożeń przemysłowego internetu rzeczy oraz smart factory jest cały czas zbyt mała z punktu widzenia wielu decydentów w przedsiębiorstwach, a wszyscy boimy się tego, czego nie rozumiemy.Również ze względu na różnorodność technologii nie istnieją uniwersalne standardy, do których można by się odwoływać przy planowaniu, budowie i implementacji nowych aplikacji. Problemem jest trudność z określeniem czasu zwrotu z takich inwestycji.Oczywistym jest, że tak rozbudowany i kompleksowy projekt, jakim jest wdrożenie przemysłu 4.0, będzie generował wiele wyzwań. Dodatkowo na samym początku mogą pojawić się trudności z pozyskaniem finansowania, tym większe, że zespoły pracujące przy wdrażaniu rozwiązań jakie niesie za sobą czwarta rewolucja przemysłowa będą z początku miały ograniczone możliwości zaprezentowania efektów swojej pracy.Kluczowe w rozwiązaniu tego typu problemów są projekty pilotażowe. Pomimo tego że nie każdy zakończy się pełnym sukcesem, zgromadzona w trakcie realizacji wiedza może okazać się bezcenna. Jednocześnie pokazując efekty prac z różnych obszarów, łatwiej będzie przekonać potencjalnych inwestorów. Określając zakres projektów pilotażowych warto je ograniczać i budować w taki sposób aby wyrywkowo prezentowały korzyści jakie może przynieść przemysł 4.0.- Według różnego rodzaju raportów, roboty realizują zaledwie 10 proc. zadań produkcyjnych, które mogłyby wykonywać. Szacuje się, że do 2025 r. wskaźnik ten zwiększy się do 25 proc. Ten wzrost niekoniecznie będzie jednak dotyczył Polski. W unijnym raporcie "Industrial Performance Scoreboard" jawimy się jako kraj przemysłowej i innowacyjnej stagnacji. W europejskim rankingu tzw. gęstości robotyzacji, opracowanym przez Międzynarodową Federację Robotyki, zajmujemy jedno z ostatnich miejsc.Dwie trzecie firm produkcyjnych nie ma nawet podstawowego systemu do zarządzania - ERP , a odsetek przedsiębiorstw bez dostępu do bardziej zaawansowanych narzędzi planowania produkcji jest znacznie większy.Naszym celem jest popularyzacja rozwiązań technologii 4.0 i ich szerokie stosowanie w polskich przedsiębiorstwach. Większość z firm polskiego sektora małych i średnich przedsiębiorstw posiada wdrożone rozwiązania z zakresu przemysłu 3.0, tj. czujniki, sterowniki (np. PLC) oraz oprogramowanie klasy SCADA. Takie rozwiązania nie gwarantują jednak optymalnego zebrania, analizy i wykorzystania strumieni danych dostarczanych przez zainstalowane czujniki. Na rynku dostępne są rozwiązania technologiczne industry 4.0, lecz często bariery wejścia – tj. przede wszystkim duże koszty i długi czas wdrożenia – uniemożliwiają MŚP zaimplementowanie tego typu rozwiązań we własnej działalności.Dodatkowo większość oferowanych obecnie rozwiązań z zakresu przemysłu 4.0 opiera się na rozwiązaniach chmurowych. Nasze doświadczenie wskazuje jednak, że klienci przemysłowi są sceptycznie nastawieni do przetwarzania danych produkcyjnych w chmurze i poszukują rozwiązań, które mogą zostać uruchomione w ramach ich lokalnej infrastruktury.- Dzięki naszemu rozwiązaniu dostarczamy klientowi kompleksową obsługę, czyli: określenie punktów pomiarowych, uzbrojenie obiektu w niezbędne urządzenia, zbieranie i archiwizację danych, prezentację danych on-line, alerty on-line, analizę danych przez specjalistę, wnioski i zalecenia. Produkt przeznaczony jest zarówno na rynek polski, jak i zagraniczny – w szczególności rynki europejskie.Platforma Nazca 4.0 to zestaw usług i algorytmów, które uruchomione zostają u klienta. Proponujemy klientom rozwiązanie oparte nie tylko na modelu SaaS, ale także dającą możliwość pracy na serwerach wewnętrznych. Zbieranie danych w czasie rzeczywistym pozwala na bieżąco reagować na anomalie, łatwiej je identyfikować oraz zapobiegać im w przyszłości.Kluczowym elementem tego typu rozwiązań jest dostępność i czytelność udostępnianych użytkownikowi informacji. Coraz częściej odchodzi się od budowania zaawansowanych dashboardów, prezentujących setki parametrów, których zrozumienie wymaga zaawansowanej wiedzy technicznej.Kluczem są automatycznie generowane raporty przesyłane są do zdefiniowanych grup odbiorców, prezentujące podsumowanie wybranego okresu produkcyjnego jak również trendy długoterminowe. Informacje dostosowane są do konkretnych grup odbiorców - managerów, planistów, logistyków, księgowych czy służb utrzymania ruchu, a sposób ich prezentacji to wskaźniki świetlne czy procentowe.W dzisiejszych czasach ludzie nie mają czasu na analizę dużych zbiorów danych czy statystyk produkcyjnych. Ważne jest zatem, żeby wypracować jeden holistyczny wskaźnik – wskaźnik zdrowia (kondycji) maszyny czy instalacji.