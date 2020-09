Giełda doświadcza gamingowej bańki. Pęknięcie będzie bolesne

Ceny spółek gamingowych są zbyt wysokie - to fakt. Cena do zysku czy też cena do przychodów ze sprzedaży takich spółek jak CD Project znajdują się znacząco powyżej benchmarku. Inwestorzy spekulacyjnie dyskontują drugą falę pandemii oraz to, że branża ta należy do tych z kategorii "przyszłościowych" - ocenia w rozmowie z WNP.PL Maciej Górski z X-Trade Brokers Dom Maklerski.

big data - ogromne bazy danych, mogące przetworzyć olbrzymie ilości informacji, które rosną w stopniu wykładniczym i pozwalające wykorzystywać do analiz dane spływające z rynków niemal natychmiastowo;

technologia chmurowa - pozwalająca na dostęp do danych z różnych urządzeń, wyeliminowanie potrzeby trzymania danych na własnym sprzęcie, po możliwość swobodnego dzielenia się nimi;

artificial intelligence - wraz z całą analityką, prognozami i wykrywaniem zależności w danych, dzięki wykorzystaniu metod machine i deep learningu, rozpoznawaniu obrazu, inteligentnymi chat botami oraz tworzeniem robotów, które będą coraz częściej wyręczać nas z codziennych obowiązków np. (sprzątanie, gotowanie itp.).

To dążenie firm do automatyzacji usług sprawi, że dostawcy rozwiązań AI-owych mogą liczyć na zwiększony popyt, ale pewnie też w krótkim czasie muszą uważać na zwiększoną konkurencję innych firm, które też będą chciały się włączyć do trendu technologicznego.- Tak - rozwiązania chmurowe wydają się być przyszłością w dobie pracy zdalnej, o ile przepisy prawne oraz nadzorcze z zakresu bezpieczeństwa danych nie będą tego rozwiązania ograniczać. W branży tej widać duże przyspieszenie, jeżeli chodzi o liczbę dostawców i specjalistów, co pozwoli na lepszą, konkurencyjną ofertę cenową dla konsumentów.Ta branża nie tyle jest odporna, co korzysta ze specyfiki czasów kryzysowych, kiedy przedsiębiorstwa szukają oszczędności, a subskrypcje chmurowe mniej obciążają budżet niż dokupowanie dodatkowych środków trwałych w postaci sprzętu i relacyjnych hurtowni danych.- Ceny spółek gamingowych są zbyt wysokie - to fakt. Cena do zysku czy też cena do przychodów ze sprzedaży takich spółek jak CD Project, znajdują się znacząco powyżej benchmarku. Inwestorzy spekulacyjnie dyskontują drugą falę pandemii oraz to, że branża ta należy do tych z kategorii „przyszłościowych".Biorąc pod uwagę całościowe „przegrzanie" giełdy, napędzane przez zwiększoną podaż pieniądza, niskie stopy procentowe oraz trend wśród inwestorów do rezygnacji z lokat bankowych i zwiększone zakładanie kont maklerskich - sytuacja ta wydaje się być przejściowa i w przyszłości możemy mieć do czynienia z korektą podobną do tej, która miała miejsce w 2000 roku przy pęknięciu bańki internetowej.- Wymienię trzy, które moim zdaniem będą w ścisłym topie przez następną dekadę i które przyspieszą przede wszystkim importowanie danych, ich obróbkę, analizę, dostęp i w końcu wnioskowanie na ich podstawie, a przede wszystkim ułatwią nam życie: