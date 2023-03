Giełdowa spółka technologiczna rośnie dzięki udanym przejęciom

Notowana na warszawskiej giełdzie grupa R22 osiągnęła w 2022 roku ponad 30-proc. wzrost przychodów oraz zysku EBITDA (przed opodatkowaniem, amortyzacją i odsetkami). W rozwoju wydatnie pomagają firmie zeszłoroczne akwizycje.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży w 2022 roku grupy R22 wyniosły 392 mln zł, to 32 proc. więcej w ujęciu rok do roku. Skorygowany zysk EBITDA osiągnął wartość 103,6 mln zł (o 34 proc. więcej rok do roku). Grupa zanotowała także 40,2 mln zł zysku netto (wzrost o 22 proc. rok do roku). Na koniec ubiegłego roku grupa R22 posiadała 340 tys. klientów w ponad 100 krajach.

- Notujemy organiczny wzrost w segmentach cyber_Folks oraz CPaaS. Naszym motorem napędowym są także udane przejęcia, zwłaszcza MailerLite, które okazało się jedną z największych transakcji kapitałowych zrealizowanych przez polską spółkę w 2022 roku i jedną z największych zagranicznych akwizycji polskich firm w ostatniej dekadzie - mówi Jakub Dwernicki, prezes R22.

Spółka działa w sektorach, w których mocno sprzyjają czynniki makroekonomiczne.

- Mam tu na myśli przede wszystkim rozwiązania z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, które już od jakiegoś czasu wdrażamy w naszych spółkach. We FreshMail rozwijamy projekt SendGuard, w cyber_Folks wykorzystujemy AI do kreatora domen, wciąż mamy przed sobą kolejne wdrożenia. Chcemy być beneficjentami tych trendów również w przyszłości - dodaje Jakub Dwernicki.

Vercom, spółka należąca do grupy R22, ma także wzrosty

Grupa R22 posiada 50,01 proc. akcji innego podmiotu notowanego na GPW - spółki Vercom. To właśnie Vercom odpowiada za bezpośrednie przejęcie Mailer Lite.

Vercom w 2022 roku osiągnął przychody w wysokości 260 mln zł, co oznacza wzrost o 45 proc. w ujęciu rok do roku, marża brutto zwiększyła się ponad dwukrotnie, do blisko 116 mln zł. Z kolei skorygowany zysk EBITDA osiągnął wartość ponad 55 mln zł odnotowując 49 proc. wzrost w ujęciu rocznym. Zysk netto wyniósł 31 mln zł, z której to kwoty zarząd będzie rekomendował wypłatę ok. 80 proc. w postaci dywidendy.

Grupa R22 wyceniana jest na warszawskiej giełdzie na około 710 mln zł, kapitalizacja Vercomu wynosi ponad miliard złotych.