Giełdowa spółka technologiczna stawia na akwizycje z całego świata

Cloud Technologies - notowana na GPW spółka z branży reklamy internetowej - zamierza wykorzystać dobrą kondycję finansową i rozgląda się za akwizycjami na całym świecie - poinformowali przedstawiciele spółki.

Spółka na polu akwizycji na już pewne doświadczenia, w lipcu 2022 roku nabyła 100 proc. udziałów w hiszpańskiej spółce świadczącej usługi w branży marketingu internetowego.

Kurs notowanego na głównym rynku warszawskiej giełdy Cloud Technologies tylko od początku 2023 roku zyskał na wartości już ponad 120 procent.

Cloud Technologies to spółka znajdująca się w fazie silnego wzrostu biznesu - w 2022 roku zanotowała w ujęciu rocznym 53 proc. wzrost przychodów i podwoiła zysk netto. Kurs akcji od początku 2023 roku wzrósł już o ponad 120 procent, a kapitalizacja wciąż jest relatywnie niewielka, wynosi około 380 mln zł. Dodatkowo spółka zamierza w czerwcu wypłacić pierwszą w historii dywidendę w wysokości 1 zł na akcję.

60 mln zł na akwizycje oraz inwestycje do 2025 roku

Spółka przedstawiła w bieżącym tygodniu strategię rozwoju na lata 2023-2025. Wynika z niej, że do 2025 rok przeznaczy na inwestycje 100 mln zł, w tym 30 mln zł na skup akcji własnych, a pozostałą kwotę m.in. na akwizycje oraz badania. Najważniejszym elementem strategii jest polityka akwizycyjna.

- Jeżeli chodzi o nasze cele akwizycyjne, siedziba podmiotu nie ma znaczenia - internet to rynek globalny. Nie ukrywamy, że w Polsce nie widzimy na razie spółek do przejęcia czy też inwestowania, więc patrzymy na cały świat. Widzimy dobre momentum i atrakcyjne wyceny, zwłaszcza na rynku amerykańskim, na którym skupia się nasza działalność. Zależy nam na firmach, które mają ciekawe i niedostępne dla nas kanały dystrybucji, a nie posiadają danych i odpowiedniej technologii. Chcemy przejąć maksymalnie kilka podmiotów, które wymiernie powiększą skalę prowadzonego przez nas biznesu - powiedział Piotr Prajsnar, prezes Cloud Technologies.

Na polu akwizycji spółka ma już pewne doświadczenia. W lipcu 2022 roku Cloud Technologies nabył 100 proc. udziałów w hiszpańskiej spółce The Linea1 MKT (TL1) za 1,9 mln euro. TL1 to firma z branży marketingu internetowego działająca na rynkach hiszpańskojęzycznych i współpracująca z globalnymi odbiorcami danych. Jej przejęcie to element realizacji poprzedniej strategii na lata 2021-2023.

- Skupiamy się na cennych, z naszego punktu, aktywach i nowych obszarach. Co istotne, efekt tych działań widoczny będzie w dłuższym terminie, akwizycje będą miały co prawda szybszy wpływ na wyniki niż inwestycje, ale główny cel to budowanie podwalin pod stabilny wzrost długoterminowy - dodał Piotr Prajsnar.

Poniżej szczegóły strategii akwizycyjno-inwestycyjnej Cloud Technologies:

Dobra pozycja gotówkowa pozwoli na skup akcji i dywidendę

Jednym z założeń nowej strategii jest także skup akcji. W ramach skupu spółka chce włączyć do 250 tys. akcji (maks 5 proc. wszystkich), a na realizację tego celu planuje przeznaczyć do 30 mln zł. Skup planuje przeprowadzić w latach 2023-2025 i ma on umożliwić realizację przyszłego programu motywacyjnego określonego na lata 2023-2025.

Program motywacyjny będzie skierowany do grona kadry kierowniczej oraz członków organów zarządzających grupą kapitałową. Jego realizacja ma na celu utrzymanie zespołu najlepszych na rynku ekspertów. Co istotne, możliwość objęcia akcji będzie uzależniona od osiągnięcia skumulowanego poziomu rocznego wyniku EBITDA (przed opodatkowaniem, amortyzacją i odsetkami) bez uwzględniania kosztów programu motywacyjnego grupy kapitałowej za lata 2023-2025 w łącznej wysokości 110 mln zł.

Cloud Technologies dołączyła również do grona publicznych firm dzielących się zyskami. W 2022 roku chce wypłacić z zysku netto dywidendę w łącznej wysokości 4,6 mln zł, co oznacza 1 zł dywidendy na akcję.

- W celu zwiększenia atrakcyjności inwestycji dla akcjonariuszy, rekomendujemy regularną wypłatę dywidendy, w wysokości około 20 proc. oczyszczonego wyniku EBITDA - podała spółka.

Spółka przedstawi wyniki za pierwszy kwartał 2023 roku 29 maja. Przedstawiciele Cloud Technologies zaznaczyli, że w wyniku sezonowości biznesu pierwszy kwartał jest zwyczajowo najsłabszy, a czwarty najlepszy, co wynika m.in. z intensyfikacji działań reklamowych przed świętami.

Poniżej dynamika wyników spółki z lat 2019-2022:

W ostatnim z dostępnych bieżących raportów dotyczących sprzedaży spółka informowała, że szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za luty 2023 roku wynosi +36 proc. w ujęciu rok do roku.

Cloud Technologies 12 grudnia 2022 roku przeniosło notowania z NewConnect na rynek główny GPW, bez emisji akcji. Największy udział w akcjonariacie spółki (28,7 proc.) posiada prezes - Piotr Prajsnar.