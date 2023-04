Giełdowy dystrybutor sprzętu IT ma za sobą kolejny rekordowy miesiąc

Marzec 2023 roku był "najlepszym marcem w historii grupy Asbis" pod względem miesięcznej sprzedaży. W porównaniu do lutego sprzedaż wzrosła o 17 procent.

Notowana na warszawskiej giełdzie cypryjska grupa Asbis, dystrybutor, deweloper i dostawca produktów i usług IT na rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, według wstępnych danych szacunkowych wypracował w marcu 2023 roku skonsolidowane przychody na poziomie około 269 mln dolarów, wobec 209 mln dolarów w marcu 2022 roku. W ujęciu rok do roku firma zanotowała wzrost o około 29 proc., a w porównaniu do lutego 2023 roku wzrost sprzedaży wyniósł około 17 procent.

Spółka podała, że marzec 2023 roku był najlepszym marcem w historii spółki pod względem miesięcznej sprzedaży.

- Jeśli chodzi o naszą sprzedaż w marcu 2023 r., to zdecydowanym liderem sprzedaży był Kazachstan, zaraz za nim Ukraina, Słowacja oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie. Największy wzrost sprzedaży zanotowała Ukraina, jednak wynika to z bardzo niskiej ubiegłorocznej bazy porównawczej. Bardzo dobrze radziła sobie w marcu też Polska, która zwiększyła sprzedaż względem marca 2022 r. Natomiast najlepiej sprzedającymi się kategoriami produktów w marcu były: smartfony, procesory oraz laptopy - powiedział Costas Tziamalis, wiceprezes grupy Asbis.

Asbis w 2022 roku osiągnął 2,69 miliarda dolarów przychodów ze sprzedaży na poziomie skonsolidowanym. Spółka wyceniana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na około 1,6 mld zł. Na fali dobrych wyników w piątek (21 kwietnia) jej akcje drożeją o ponad 4 procent.