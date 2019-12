Gig economy rozczarowuje inwestorów

Inwestorzy odwracają się od start-upów należących do świata "gospodarki mikrozleceń" (ang. gig economy). W ocenie dziennika "Financial Times" ma to związek z dużą krytyką, z jaką spotyka się ich model biznesowy i podejście do praw pracowników.

Zdaniem "FT" inwestorzy stają się sceptyczni wobec firm oferujących szybką realizację usług z każdej branży, od dostarczania zakupów po wyprowadzanie psów na zlecenie.

Modele biznesowe start-upów tego rodzaju krytykują nie tylko politycy, ale i sami pracownicy.

W ostatnich 12 miesiącach kwota inwestycji w firmy oferujące "usługi na żądanie" spadła o 22 proc. do poziomu 16,3 mld USD - pisze londyński dziennik powołując się na dane analityczne Goldman Sachs.

Przykładem firm, które należą do sektora "gospodarki mikrozleceń" i od dłuższego czasu są w ogniu krytyki, mogą być oferujące przejazdy osobowe Uber i Lyft - pisze "FT". We wrześniu prawodawcy w amerykańskim stanie Kalifornia zgodzili się na wprowadzenie nowych przepisów, które nie pozwalają zatrudniać tym firmom pracowników w formacie "zewnętrznych kontrahentów". Taka forma zatrudnienia przekładała się na niższe wynagrodzenia oraz brak dostępu do przywilejów właściwych uregulowanemu stosunkowi pracy - przypomina gazeta.

Firmy oferujące usługi na żądanie zebrały rekordowej wysokości fundusze w wyniku wsparcia inwestorów w latach 2015 i 2017 - oceniają analitycy Goldman Sachs. W 2016 roku nastąpiło zmniejszenie inwestycji wynikające ze strachu części inwestorów o wydajność proponowanych przez firmy modeli biznesowych. Goldman Sachs zauważa, że duże zainteresowanie inwestorów przełożyło się natomiast na bardzo silny wzrost konkurencji w sektorze tego rodzaju przedsiębiorstw, szczególnie w okresach, kiedy wiele z nich oferowało zniżki i promocje mające napędzić sprzedaż usług i zwiększyć liczbę użytkowników ich platform, a tym samym - przyczynić się do wzrostu i utrwalenia pozycji na rynku.

Obecnie większość nowych inwestycji w firmy tego rodzaju odbywa się poza granicami Stanów Zjednoczonych. Inwestorzy zwracają się ku Azji, gdzie działają m.in. takie firmy jak Grab czy Gojek.

Według szefa działu inwestycji w funduszu Tusk Venture Partners Jordana Nofa, obserwowane obecnie globalnie trudności firm z sektora "gospodarki mikrozleceń" mogą przełożyć się na kłopoty inwestorów, którzy włożyli w nie swoje środki. "Każdy dziś patrzy na tę branżę pod innym kątem, czego niestety nie zdołano zrobić wcześniej - a trzeba było" - ocenia Nof.

"Gospodarka mikrozleceń", czyli gig economy, to gospodarka oparta na realizacji zadań i projektów, które coraz częściej oferowane są poprzez platformy cyfrowe, a nie pracę osób zatrudnionych na etatach. Z tej formy zatrudnienia, w dużej mierze na zasadach wyboru czy dobrowolności, korzystają tzw. wolni strzelcy (freelancers), lub szerzej "gigersi". Jednak spora część pracowników tymczasowych jest zmuszona angażować się w pracę przy mikrozleceniach z powodu braku ofert stałego zatrudnienia. Należą do niej zarówno wysokiej klasy specjaliści IT, jak i kierowcy świadczący usługi w ramach firm typu Uber.