Giganci powalczą o największy rynek na świecie

Wraz z premierą smartfonów Mate 60 Pro i składanego Mate X5 , wykorzystujących chińskie chipy Kirin, Huawei świętuje mocny powrót na rynek. Czy to wyzwanie dla Apple'a?

Huawei z nowymi modelami smartfonów chce odbudować nadszarpniętą sankcjami pozycję na rynku, ale premiery smartfonów Mate 60 Pro i składanego Mate X5 mocno rozczarowały.

Chiński potentat może mieć powody do satysfakcji, ale nadal oferuje zbyt mało, by móc myśleć o powrocie do dawnej pozycji.

Beneficjentem upadku Huawei jest Apple. Gra toczy się o największy rynek smartfonów na świecie, a w tle są chińsko-amerykańskie starania o niezależność. Gigant z Kalifornii zagląda także do Indii.

Pozycję Huawei z 2019 r., drugiego największego producenta telefonów komórkowych na świecie, złamały amerykańskie sankcje. Waszyngton zablokował firmie dostęp do najnowszych układów scalonych, co w obliczu wchodzenia sieci 5G okazało się potężnym ciosem.

Udział Huawei w rynku załamał się nawet w rodzimych Chinach. Jeszcze w 2019 r. ok. 41 proc. sprzedawanych tam nowych smartfonów nosiło logo firmy z Shenzhen, a rok później było to zaledwie 10 proc. W celu ratowania części aktywów Huawei zdecydował się sprzedać markę luksusowych telefonów Honor. Była to trafna decyzja. Honor utrzymuje cały czas kilkunastoprocentowy udział w chińskim rynku.

W tej sytuacji premiera w odstępie dwóch tygodni modeli Mate 60 Pro i Mate X5 wzbudziła zrozumiałe zainteresowanie na całym świecie. Pierwszy z telefonów rozebrała na części chińska firma Geekerwan, specjalizująca się w testowaniu nowych technologii i urządzeń. Okazało się, że spośród ośmiu wykorzystywanych w smartfonie procesorów, cztery opierają się wyłącznie na projekcie brytyjskiego Arm. Nie ma w tym zresztą nic dziwnego, procesory zaprojektowane przez tę firmę można znaleźć w 99 proc. telefonów używanych na świecie.

Cztery pozostałe procesory nadal bazują na brytyjskim projekcie, ale przeszły jednak daleko idące modyfikacje wprowadzone przez Huawei, a właściwie odpowiadającą za projektowanie chipów spółkę zależną HiSilicon. Tak powstał procesor 7 nm Kirin 9000 wyprodukowany przez chińskiego lidera branży półprzewodników SMIC, czym zwiększono odporność na amerykańskie sankcje.

Huawei stara się zrównać możliwościami z Apple, stając się jednocześnie producentem telefonów i projektantem procesorów. Amerykańska firma z inicjatywą Silicon była niewątpliwie wzorem, ale tu podejście jest odwrotne. Apple najpierw zaczął projektować układy scalone dla iPhonów, które następnie zaczęto stosować w komputerach i laptopach rodziny Mac. HiSilicon natomiast zaprojektował Kirin 9000 na bazie procesorów stosowanych w serwerach pracujących w centrach przetwarzania danych.

Sukces Huawei jest więc dostrzegalny, ale mimo wszystko ograniczony. Według oceny Geekerwan, Kirin 9000 jest nawet dwie generacje za stosowanymi przez konkurencję procesorami, takimi jak Snapdragon 8 Gen 2 Qualcomma. Pośrednio przyznał to pełniący obecnie obowiązki prezesa Huawei Xu Zhijun. Podczas szanghajskiej World Computing Conference 15 września br. Xu podkreślił konieczność korzystania z chipów krajowej produkcji, nawet jeśli są one gorsze od zagranicznych. Zaznaczył jednak, że tylko tą drogą można próbować nadrobić zaległości.

Huawei pręży muskuły, a Partia pomaga. Co to znaczy dla Apple'a?

Wypuszczenie przez Huawei na rynek dwóch nowych modeli smartfonów w przededniu premiery iPhone'a 15 spowodowały pytania o przyszłość Apple'a na chińskim rynku. Pytania istotne tym bardziej, że pojawiły się doniesienia o zakazywaniu przez Pekin używania telefonów ze znakiem nadgryzionego jabłka urzędnikom rządowym, władz lokalnych i pracowników firm państwowych.

Taki krok jest logiczną kontynuacją wcześniejszych działań podejmowanych przez rząd w celu uniezależnienia się od zagranicznych technologii. W ubiegłym roku Komunistyczna Partia Chin zleciła agencjom rządu centralnego i firmom państwowym zamianę komputerów zagranicznych marek na rodzime w przeciągu dwóch lat.

Doniesienia o zakazie używania iPhonów zdementowało chińskie ministerstwo spraw zagranicznych. Jednak urzędnicy, którzy rozmawiali z magazynem Nikkei Asia, przedstawiają nieco inny obraz sytuacji. Telefony Apple'a już od kilku lat są wycofywane jako aparaty służbowe i zastępowane przez krajowe marki. Taka polityka nie dziwi. Jako firma amerykańska, Apple musi stosować się do nakazów Waszyngtonu, co stwarza zagrożenie dla chińskiej administracji. Z drugiej strony iPhony są niezwykle popularne w Chinach jako symbol statusu, ale także z uwagi na rozbudowany "ekosystem".

Trwa walka o największy rynek smartfonów na świecie

Apple jest zresztą jednym z beneficjentów upadku Huawei. Do końca ubiegłej dekady 9 proc. nowych telefonów sprzedawanych w Chinach miało logo jabłka. Teraz to ok. 17 proc. Podobny udział w rynku zdobyli inni chińscy producenci: Vivo, Oppo i Xiaomi. To raczej z nimi Huawei będzie musiał walczyć o powrót na szczyt, jeśli zdecyduje się na taki krok.

Chiny nadal pozostają dla Apple'a bardzo ważnym rynkiem zbytu, odpowiadającym za ok. 20 proc. zysków. Tam też cały czas koncentruje się duża część łańcuchów dostaw odpowiadających za produkcję iPhonów i MacBooków.

Amerykańska firma rozgląda się jednak za innymi rynkami. Przyczyną są sankcje, ale także spowolnienie gospodarcze w Chinach, sprawiające, że liczba konsumentów mogących pozwolić sobie na regularne kupno drogich telefonów prawdopodobnie zacznie spadać. Już w trakcie pandemii liczba osób co roku wymieniających iPhona na nowszy model zmalała.

Teraz najwięcej uwagi Kalifornijczycy spod znaku jabłka poświęcają Indiom. Zarówno w aspekcie lokalizacji produkcji, jak i jako rynkowi zbytu. Tamtejsi konsumenci są jednak mniej zamożni niż chińscy, w związku z czym większą popularnością cieszą się używane iPhony i tańsze smartfony serii SE. Niemniej Indie wraz z Chinami są jednym z pierwszych rynków, na których ruszyła sprzedaż iPhona 15.

Więcej komentarzy o Azji na stronie Instytutu Boyma