Gigant handlu internetowego chwali się zyskiem zarobków

Po wczorajszym zamknięciu notowań giełdy na Wall Street Amazon opublikował swoje wyniki za drugi kwartał 2023 roku. Przychody netto wzrosły do 134,4 miliarda dolarów, co oznacza wzrost w stosunku do analogicznego kwartału roku minionego o 11 procent.

Zysk na jedną akcję wyniósł 65 centów, podczas gdy konsensus analityków zakładało, że będzie to tylko 35 centów. Łączny zysk netto był na poziomie około 6,7 miliarda dolarów. Dla porównania w 2022 roku zanotowano stratę, która była wynikiem konieczności dokonania odpisów związanych z nie do końca udaną inwestycją w zakup pakietu akcji amerykańskiego producenta samochodów elektrycznych Rivian.

Amazona zarobił ponad 22 miliardy dolarów na usługach

Pewien wpływ na poprawę wyników Amazona miały różnice kursowe, bowiem w okresie sprawozdawczym waluta amerykańska znacząco osłabiła się w stosunku do euro, juana czy funta brytyjskiego.

Obok przychodów z klasycznego handlu internetowego Amazon świadczy także usługi typu web dla firm, która pozwala na komunikowanie się klientów z serwerem za pomocą sieci. Ten typ usług wygenerował 22,1 miliarda dolarów przychodów.

Z kolei przychody z reklam w drugim kwartale wyniosły 10,7 miliarda dolarów. Oznacza to wzrost w stosunku do drugiego kwartału minionego roku o 22 procent.

W trzecim kwartale wyniki finansowe mają być lepsze, niż to wcześniej zakładano

Amazon podał także szacunki dotyczące wyników za trzeci kwartał 2023 roku. Zostały one nieco podniesione w stosunku do prognoz z początku roku ze względu na utrzymującą się inflację, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Obecnie można spodziewać się, że przychody netto będą w przedziale 138-143 miliardy dolarów czyli o 9-13 procent więcej niż przed rokiem.

Amazon obecny jest także w Polsce, gdzie ma 10 centrów logistycznych, w których prowadzona jest ekspedycja towarów także na sąsiednie rynki. Temu służą między innymi lokalizacje w Kołbaskowie, Kątach Wrocławskich i Sadach koło Poznania, skąd obsługiwani są klienci w Niemczech.

Dodatkowo koncern posiada w Warszawie, Gdańsku i Krakowie centra rozwoju, która działają na potrzeby całej korporacji.