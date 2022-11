Gigantyczna strata polskiej spółki technologicznej

DataWalk, notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie spółka technologiczna zanotowała w okresie styczeń - wrzesień 2022 roku prawie 100 mln zł straty netto.

Grupa DataWalk miała w trzecim kwartale 2022 roku 20,2 mln zł straty netto jednostki dominującej wobec 2,9 mln zł straty zanotowanej rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży wzrosły w okresie lipiec - wrzesień do 7,7 mln zł z 5,9 mln zł przed rokiem.

Po trzech kwartałach spółka zanotowała 97,9 mln zł straty netto, przy przychodach na poziomie 25,8 mln zł. W analogicznym okresie 2021 roku strata netto wynosiła 4,2 mln zł, a przychody 20 mln zł.

Spółka jest wyceniana na GPW na ponad 600 mln zł.

- Dynamika wzrostu przychodów w trzecim kwartale była podobna do tej, którą raportowaliśmy w pierwszym półroczu 2022 roku. Wtedy nazwaliśmy ją rozczarowującą i byliśmy głęboko przekonani, że uda nam się wrócić na pożądaną trajektorię wzrostu i zrealizować założenia na ten rok. Niestety, w momencie gdy widzieliśmy pierwsze oznaki poprawy naszych wewnętrznych wyników, zaczęliśmy zauważać problemy na szerszym rynku, przynajmniej w niektórych jego segmentach. Na razie wpłynęło to tylko na kilka transakcji, nad którymi pracowaliśmy, np. poprzez znaczne zmniejszenie skali projektu lub przesunięcie terminu rozpoczęcia w innym przypadku - napisał w liście do akcjonariuszy Paweł Wieczyński, prezes DataWalk.