GITD: w Święta Wielkanocne drogi będą monitorowane przez system automatycznego nadzoru CANARD

W trakcie Świąt Wielkanocnych najbardziej niebezpieczne odcinki dróg będą monitorowane przez system automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym CANARD - poinformował w piątek Główny Inspektor Transportu Drogowego. Dodano, że kontrole prędkości będą prowadzone z wykorzystaniem ponad pół tysiąca stacjonarnych urządzeń rejestrujących.

GITD, podkreśla, że jedną z głównych przyczyn tragicznych wypadków na drogach jest nadmierna prędkość. Wiosenna, słoneczna pogoda lub pośpiech nie zwalniają kierujących od stosowania się do ograniczeń prędkości. "W trakcie Świąt Wielkanocnych najbardziej niebezpieczne odcinki dróg będą monitorowane przez system automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym (CANARD). Kontrole prędkości, jak i stosowania się przez kierowców do sygnalizacji świetlnej, będą prowadzone z wykorzystaniem ponad pół tysiąca stacjonarnych urządzeń rejestrujących" - zaznacza GITD.

"Jeśli planujemy dalszą podróż, to przed wyjazdem przygotujmy właściwie pojazd oraz zaplanujmy podróż tak, aby zgodnie z przepisami i bezpiecznie dotrzeć do swoich rodzin. Pośpiech jest złym doradcą i niejednokrotnie prowadzi do tragicznych zdarzeń na drogach" - zaapelował Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur.

Gajadhur dodał, że kierowcy powinni pamiętać, że nawet najnowocześniejsze systemy bezpieczeństwa, w jakie są wyposażone nowe samochody, nie zwalniają z zachowania ostrożności w trakcie jazdy. "Od rozwagi i ostrożności kierowcy zależy nasze oraz innych uczestników ruchu życie i zdrowie. Dlatego wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo na drogach" - zaznaczył.

Inspekcja Transportu Drogowego przypomina, że w Wielką Sobotę oraz pierwszy i drugi dzień Wielkiej Nocy będzie obowiązywał zakaz ruchu dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton. Nie dotyczy to autobusów. Ograniczenia w ruchu drogowym dla ciężarówek będą obowiązywały w święta. W Wielką Sobotę od godz. 18 do 22, natomiast w Wielką Niedzielę i Wielki Poniedziałek od 8 do 22.

ITD podkreśla, że z ograniczeń w ruchu zwolnione są niektóre kategorie pojazdów, np. biorące udział w akcjach ratowniczych, humanitarnych, usuwaniu klęsk żywiołowych czy usuwaniu awarii. "Zakazom nie podlegają także pojazdy, którymi przewożone są artykuły szybko psujące się, lekarstwa i środki medyczne, wykorzystywane dla potrzeb bezpłatnych badań profilaktycznych" - poinformowało ITD. Lista ograniczeń w ruchu jest dostępna w rozporządzeniu ws. okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000783/O/D20210783.pdf.

Za naruszenie przepisów dotyczących ograniczeń ruchu pojazdów powyżej 12 ton dmc, kierowcy grozi mandat karny od 200 do 500 złotych. Przewoźnikowi zaś kara w wysokości 2000 zł. Z karą finansową musi się liczyć także osoba zarządzająca transportem w danej firmie. Kara może wynieść 1000 złotych.