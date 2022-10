Gliwice: w Technoparku otwarto trzeci budynek dla 20 firm

Trzeci budynek w gliwickim Technoparku, w którym znajdzie miejsce do 20 firm z branży nowych technologii, otwarto w piątek. Budynek zaprojektowano jako Inkubator Nowoczesnych Technologii - mają tam być świadczone usługi typu Living Lab, czyli pomocy we wprowadzaniu na rynek nowych rozwiązań.

Park Naukowo-Technologiczny Technopark Gliwice to samorządowy projekt z pogranicza nauki, biznesu i innowacyjnego przemysłu - centrum wsparcia dla firm rozpoczynających działalność na rynku nowych technologii. Współzałożycielem i większościowym udziałowcem Technoparku jest samorząd Gliwic.

Gliwicki Technopark miał dotąd dwa budynki: przy ul. Konarskiego o powierzchni 3,5 tys. m kw. oraz przy ul. Wincentego Pola, zajmujący 1000 m kw.

Jak podano w piątkowej informacji samorządu woj. śląskiego, unijny projekt rozbudowy Technoparku przygotowano w celu zwiększenia potencjału dla transferu technologii i innowacyjności w regionie oraz rewitalizacja terenów przyległych do dotychczasowej infrastruktury. Projekt obejmuje również wyposażenie nowego obiektu oraz zakup niezbędnego sprzętu.

"W ramach projektu przewidziano świadczenie dwóch nowych usług - Living Lab w kierunku modeli biznesowych i Laboratorium przemysłu 4.0 ukierunkowanego na druk 3D. W Inkubatorze zlokalizowanych zostanie ok. 15-20 firm działających m.in. w obszarze IT/ICT, wirtualnej rzeczywistości, automatyki i robotyki czy medycyny.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami samorządu Gliwic, trzeci budynek Technoparku - Inkubator Nowoczesnych Technologii ma trzy kondygnacje i ok. 1,4 tys. m kw. powierzchni użytkowej. Jest zintegrowany z istniejącym budynkiem łącznikiem, w którym również znajdują się biura.

Przed Inkubatorem Nowoczesnych Technologii przewidziano miejsca postojowe, drogę wewnętrzną oraz chodniki. W budynku mają być świadczone usługi typu Living Lab, czyli laboratorium innowacji, które pomaga wprowadzać na rynek nowe produkty, usługi, marki i technologie (wspierane będą firmy, które znajdą siedzibę w Inkubatorze, ale też inne chcące skorzystać z usługi).

W budynku zaprojektowano przestrzeń sprzyjająca pracy warsztatowej, networkingowi i spotkaniom w trybie mniejszych konferencji. Całość uzupełniają współdzielone przez najemców sale spotkań, przestrzeń wyposażona w schematy do tworzenia modeli biznesowych, a także laboratorium druku 3D.

"Dzięki rozbudowie Technoparku i rewitalizacji dzielnicy Politechnika, w tej części Gliwic lokuje się coraz więcej młodych firm technologicznych i organizacji związanych z pobudzaniem kreatywności i innowacji. Po zakończeniu naszej inwestycji będzie ich około 150-200, w większości mających relacje z Politechniką Śląską" - mówił na etapie budowy obiektu prezes Technoparku prof. Jan Kosmol.

"Uzupełnieniem będą laboratoria Politechniki i Technoparku. Ten potencjał plus dobre skomunikowanie dzielnicy z drogami wylotowymi powoduje, że spełnione są kryteria dla rozwoju dzielnicy technologicznej miasta, mogącej wzorować się na europejskich ośrodkach o podobnych aspiracjach w dziedzinie technologii i rozwoju nauki" - dodał prezes Kosmol.

Budowa nowego budynku kosztuje ok. 7 mln zł. Na wybudowanie dotychczasowych obiektów Technoparku przeznaczono niemal 29 mln zł. Biura wyposażono w media, instalację teletechniczną, internet. Znajdują się tam pomieszczenia biurowe, certyfikowane laboratorium komputerowe ECDL, kuchnie i pokoje spotkań.

Spółka zapewnia dostęp do wnętrz, a także pakietu szkoleń, specjalistycznego doradztwa biznesowego oraz technologicznego, a także wsparcia biznesowego potrzebnego do efektywnego prowadzenia firmy i działań promocyjnych. Dotąd w dwóch budynkach Technoparku rozwinęło działalność ok. 80 przedsiębiorstw.