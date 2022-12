Gliwicki szpital otrzymał aparat RTG ze sztuczną inteligencją

Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach otrzymał aparat RTG wykorzystujący sztuczną inteligencję do tego, aby badanie były możliwie najbardziej precyzyjne. Warte ponad 1 mln zł urządzenie trafiło do gliwickiego ośrodka dzięki wsparciu Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

- To bardzo nowoczesny, pierwszy w Polsce sprzęt, który do diagnostyki obrazowej RTG wykorzystuje sztuczną inteligencję. Umożliwia to technikom wykorzystywanie optymalnych rozwiązań w czasie rzeczywistym, podczas wykonywania badania - poinformował prezes Szpitala Miejskiego nr 4 Przemysław Gliklich.

Aparat jest wyposażony w kamerę 3D, umożliwiającą precyzyjne pozycjonowanie chorego względem krawędzi detektora urządzenia.

- Dzięki temu w sposób bardzo dokładny, chciałoby się powiedzieć - doskonały, prześwietlamy konkretne fragmenty ciała - wyjaśnił szef gliwickiej placówki.

Urządzenie jest wykorzystywane przede wszystkim w ortopedii, ale także schorzeniach płuc czy nawet serca. Dzięki systemowi inteligentnego zarządzania procesem badania technicy na bieżąco otrzymują informacje pozwalające na wykonanie prześwietlenia w sposób najbardziej precyzyjny. W efekcie uzyskany obraz jest lepszej jakości, bo do minimum spada ryzyko konieczności powtórzenia badania.

- Dzięki detektorom cyfrowym wysokiej rozdzielczości oraz wyjątkowej efektywności dawki uzyskujemy obrazy RTG o dużej ostrości. Przybliża nas to do realizacji najważniejszego celu: najlepszego możliwego leczenia chorych wymagających prześwietlenia konkretnego fragmentu ciała, np. z uwagi na schorzenia płuc, kości czy serca - podkreślił prezes gliwickiego szpitala.

Specjalistyczna aparatura RTG to kolejny sprzęt medyczny, który będzie służył pacjentom gliwickiej lecznicy przy Kościuszki 29 dzięki środkom z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.