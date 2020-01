Globalny koszt braku dostępu do internetu w 2019 r. wyniósł 8,05 mld USD

Globalny koszt braku dostępu do internetu w 2019 r. wyniósł ponad 8,05 mld USD, wynika z badania grupy Top10VPN. Największe straty zanotował Irak (2,31 mld) drugie był Sudan (1,86 mld USD), a trzecie - Indie (1,3 mld USD) - podała w poniedziałek agencja Bloomberga.

Brytyjska grupa Top10VPN, badająca cyberbezpieczeństwo i poziom prywatności w sieci, opublikowała raport "Cost of Internet Shutdowns 2019". Koszty obliczono wykorzystując wskaźniki m.in. z Banku Światowego, Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego i organizacji niedochodowej Software Freedom Law Center.

Pod względem liczby godzin najdłuższe przerwy w dostępie zanotowano w Birmie (ponad 4,8 tys. godzin). Na drugim miejscu znalazł się Czad (4,7 tys. godzin), a na trzecim - Indie (4,1 tys. godzin). Czwarty z kolei był Sudan (1,5 tys. godzin), piąta zaś Demokratyczna Republika Konga (ok. 456 godzin).

Top10VPN dodało, że w przypadku Indii wyłączenia często były wąsko zakrojone i obejmowały np. jedną dzielnicę miasta. Chodziło o możliwość przywrócenia służbom policyjnym porządku.

Bloomberg przypomniał, że w Indiach rząd premiera Narendra Modiego wykorzystuje wyłączenia internetu do realizacji nacjonalistycznego programu i wyciszania mniejszości muzułmańskiej w kraju. Regionem dotkniętym największymi wyłączeniami internetu był Kaszmir, jedyny obszar gdzie muzułmanie stanowią większość - wynika z danych Top10VPN. Po okresowych przerwach w dostępie do sieci od początku 2019 r. od 5 sierpnia internet został tam odcięty na stałe. W piątek sąd najwyższy Indii orzekł, że trwające od ok. pięciu miesięcy odcięcie dostępu na tym obszarze jest nielegalne, a nakaz blokady łączności powinien być ponownie zweryfikowany.