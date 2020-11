Globalny rynek danych to horrendalne kwoty. Polska w połowie stawki

Mimo trwającej pandemii, w 2020 roku firmy na całym świecie przeznaczą rekordową kwotę ponad 41 mld dolarów na cyfrowe informacje - wynika z analizy polskiej firmy Cloud Technologies. Warszawska spółka big data opublikowała trzecią edycję raportu Global Data Market Size 2017-2021, który analizuje wielkość globalnej sprzedaży danych.

Reklama pozostanie na plusie

Europa czuje oddech Chin

- Trend data-driven został wzmocniony transformacją nawyków konsumenckich. Z badań przeprowadzonych przez firmę BGC wynika, że życie większości ludzi (70 proc.) jest inne niż wczoraj, a oni sami są zdania, że pandemia zmieniła sposób, w jaki będą żyć jutro i na zawsze (50 proc.) - zwraca uwagę Piotr Prajsnar.- Dlatego wzrasta zainteresowanie wielkimi zbiorami danych, które pomogą dostosować model działania do nowych zachowań konsumentów. Widać to doskonale na przykładzie naszego raportu. Tegoroczny wzrost wartości rynku danych wyniesie blisko 20 proc., nadchodzący 2021 rok, zanotuje jeszcze większy wzrost. To potwierdza, że trend wykorzystywania cyfrowych danych jest silny na całym świecie - dodaje.Dziś najpopularniejszym sposobem wykorzystania danych behawioralnych, czyli takich, które charakteryzują zachowanie internauty w sieci, jest dystrybucja treści reklamowych w internecie.- Służą one do budowy nowej strategii, tworzenia produktów, bądź też przewidywania trendów, ale dziś ich głównym zastosowaniem jest komunikacja. Dlatego wzięliśmy pod uwagę kondycję rynku reklamy programmatic. Rozwiązanie to jest dziś najpopularniejszą formą zakupu powierzchni displayowych w sieci - tłumaczy Maciej Sawa, prezes OnAudience.com, spółki należącej do grupy Cloud Technologies.- W okresie, który poddajemy analizie, czyli w latach 2017-2021, wartość rynku programmatic dynamicznie rośnie z roku na rok. Od 2018 roku zwiększa się ona w tempie dwucyfrowym. Na największym światowym rynku reklamy, czyli w Stanach Zjednoczonych, już 8 na 10 reklam sprzedawanych jest w modelu automatycznym - dodaje.Jak szacują twórcy raportu, mimo trwającej pandemii i wbrew polityce „zaciskania pasa”, która stosowana jest w wielu organizacjach, wartość rynku programmatic wzrośnie w porównaniu z poprzednim rokiem o ponad 14 proc. i wyniesie w 2020 129,1 mld dol.- Nie od dziś wiadomo, że gospodarka to układ naczyń połączonych. Dlatego wzrost wydatków na programmatic jest ściśle związany z kondycją sektora reklamy cyfrowej. Jak podaje portal eMarketer, mimo tego, że globalne wydatki na reklamę spadną, to rozbijając to na poszczególne formy promowania, zauważymy, że wydatki na reklamę cyfrową jako jedyne wzrosną w tym roku. Co prawda mówimy o 2,4 proc., ale przyczyni się to do wygenerowania łącznej kwoty 332,84 mld dol. w 2020 roku - zauważa Piotr Prajsnar.Nadchodzący 2021 rok ma być rekordowy pod względem wyceny rynku programmatic, która wyniesie 155 mld dol. To o 20 proc. więcej niż w trwającym 2020. Tym samym wystarczą zaledwie 4 lata, by wartość tego sektora wzrosła o blisko 87 mld dol., z 68 mld dol. w 2017 roku.Biorąc pod uwagę wartość rynku danych w poszczególnych regionach, Stary Kontynent z wynikiem 6,3 mld dol. tylko nieznacznie wygrywa z Chinami (5,4 mld dol.). Swoją dominację kolejny rok potwierdzają Amerykanie. Stany Zjednoczone będą w 2020 największym na świecie lokalnym rynkiem danych - 24,7 mld dol. To blisko 4 razy więcej niż zakłada prognozowany europejski wynik.- Układ sił może ulec wkrótce przetasowaniu - zauważa Piotr Prajsnar. - O ile pozycja lidera, wydaje się niezagrożona, o tyle obserwując dynamikę, z jaką rozwija się chiński rynek, powinniśmy się spodziewać, że już za rok, wyniki osiągane przez Pekin zrównają się z europejskimi.Analitycy warszawskiej spółki przewidują, że już w 2021 różnica pomiędzy rynkiem europejskim a chińskim stanie się symboliczna i wyniesie zaledwie 0,3 mld dol. na korzyść Starego Kontynentu (7,6 mld do 7,3 mld dol.). Chiny będą mogły pochwalić się 35-proc. dynamiką wzrostu w nadchodzącym roku. To o 13 punktów procentowych więcej niż w przypadku Europy.