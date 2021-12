Globalny szczyt cyfrowy w Katowicach. Polskie pomysły wzbogacą formułę

Polska jest gospodarzem 16. edycji Szczytu Cyfrowego ONZ – IGF 2021 (6-10 grudnia 2021 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach). Spotkanie będzie okazją do dyskusji o transformacji cyfrowej, nowych technologiach, regulacjach i szeroko pojętych problemach dotyczących przyszłego świata cyfrowego. – Nasza propozycja - połączenia dwóch obszarów wizjonerstwa: nowych strategii cyfrowych i aspektu kapitałowego, inwestycyjnego - spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem i akceptacją ONZ – wskazuje w rozmowie z WNP.PL Krzysztof Szubert, prezes NCBR Investment Fund, pełnomocnik RP ds. Szczytu Cyfrowego ONZ - IGF 2021.

Czytaj: Internet zjednoczony, bezpieczny i dostępny - Pandemia podkreśliła wagę technologii cyfrowych, dostępu do szybkiej i bezpiecznej sieci, bez których nie moglibyśmy pracować, załatwiać bieżących spraw biznesowych, w administracji czy też prowadzić zdalnego nauczania.Zaproponowaliśmy zatem temat przewodni „Internet United”, czyli zjednoczony internet, łączący wszystkich swoich użytkowników w jedną społeczność, odpowiedzialną za jego kształt i funkcjonowanie. Założeniem ONZ jest, aby wszyscy mieli równy dostęp do internetu, podstawowego przecież dziś medium.Polskim pomysłem jest też „Youth Summit” - szczyt młodych, którzy będą przejmowali zarządzanie nowym, światem cyfrowym. To nowa formuła spotkania młodzieży z osobami wysokiego szczebla, do których swe przesłanie skieruje premier Mateusz Morawiecki czy sekretarz generalny ONZ António Guterres. Będę miał przyjemność wziąć udział w tym spotkaniu.Nasze propozycje spotkały się z bardzo dobrym przyjęciem i akceptacją przez ONZ.Czytaj: Cyfryzacja w przemyśle. Wszystko zależy od ludzi - Poza przedstawicielami polskiego rządu, w tym premierem i ministrem cyfryzacji Mateuszem Morawieckim, w szczycie uczestniczą przedstawiciele Organizacji Narodów Zjednoczonych, na czele z zastępcą sekretarza generalnego ONZ ds. gospodarczych i społecznych Liu Zhenminem, a także ok. 30 ministrów z całego świata odpowiedzialnych za cyfryzację, przedstawiciele Komisji Europejskiej, Banku Światowego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, organizacji pozarządowych oraz oczywiście biznesu.Pierwszego dnia konferencji, w tzw. dniu zero (pozostaje on w gestii państwa będącego gospodarzem) przewidziano kilkanaście wydarzeń zaproponowanych przez Polaków z różnych środowisk. Kulminacja to uroczysta gala i koncert w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.Łącznie pięć dni obrad mieści w sobie ponad 300 różnych aktywności, a wśród nich warsztaty, otwarte fora dyskusyjne, sesje grupowe i sesje networkingowe, sesje wysokiego szczebla z udziałem przedstawicieli państw i organizacji międzynarodowych.Tematy rozmów? Legislacja, regulacje, cyberbezpieczeństwio, technologie (obecne i przyszłe), jak sztuczna inteligencja, blockchain, High Performance Computing czy technologie kwantowe. Przywiązujemy też wagę do kwestii związanych z projektami i programami europejskimi - bo w Europie zapowiedziano przecież pokaźną pulę środków na cyfryzację - a także z funduszami, inwestycjami kapitałowymi czy pieniędzmi dla start-upów.Ostatni dzień, podczas uroczystego zamknięcia szczytu, to czas na prezentację krótkiego podsumowanie 16. edycji IGF - w formacie tzw. protokołu z Katowic (Katowice Protocol) - kierunków i zakresu tematycznego, w jakim poruszano się podczas całego tygodnia Szczytu Cyfrowego ONZ - IGF 2021.Czytaj: Cyfryzacja stworzyła poważny problem - Wydarzenie to jest dużym wyróżnieniem i ważnym elementem wizerunkowym. Pokazuje Polskę jako aktywnego gracza i miejsce, gdzie dyskutuje się o tematach cyfrowych.Liczymy, że szczyt w efektach przyczyni się do większego otwarcia na współpracę międzynarodową, szczególnie w ramach Grupy Wyszehradzkiej V4 i Trójmorza. Od lat trwa dyskusja o Cyfrowej Autostradzie Trójmorza, która – mam nadzieję – przekształci się niedługo w konkretne projekty.Decydenci z całego świata nakreślą najważniejsze wyzwania i kierunki rozwoju, a ranga wydarzenia da nam dodatkowy mandat do wprowadzania tego - w Polsce i w Europie.- W Katowicach podczas szczytu pojawi się biznes, integratorzy systemów, czyli podmioty dysponujące wiedzą w dziedzinie systemów informatycznych, start-upy, które tworzą innowacyjne technologie, świat inwestycyjny, czyli ludzie od funduszy europejskich i krajowych, podmioty z rynku venture capital i private equity, które pomagają kapitałowo rozwijać się firmom i zwiększać szeroko rozumianą wartość. Do paneli zostali zaś zaproszeni także szefowie i wiceszefowie międzynarodowych banków.To nasza propozycja - połączenia dwóch obszarów wizjonerstwa: nowych strategii cyfrowych i aspektu kapitałowego, inwestycyjnego. Tego - na tak szeroką skalę - nie było na poprzednich szczytach…