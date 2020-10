GM i Cruise chcą testować na drogach USA samochody bez kierownicy

Spółka z branży autonomii jazdy Cruise i koncern General Motors zapowiedzieli ubieganie się o zgodę regulatorów na wprowadzenie do testów na drogach w pełni zrobotyzowanych samochodów Cruise Origin bez kierownicy i pedałów - podaje w czwartek agencja Reutera.

Cruise wraz ze swoim większościowym udziałowcem, GM, zamierzają rozpocząć w USA testy drogowe samochodów piątego poziomu autonomii, czyli całkowicie zrobotyzowanych i nieprzystosowanych do obsługi przez ludzkiego kierowcę na pokładzie. Konieczna jest do tego zgoda amerykańskiej agencji nadzoru ruchu drogowego - NHTSA. W razie jej przyznania pozwolenie obowiązywałoby maks. 2500 maszyn do dwóch lat.

Spółki jeszcze na początku 2018 r. zgłosiły do NHTSA podobny wniosek z zamiarem testowania na drogach ograniczonej liczby zmodyfikowanych pojazdów wzorowanych na modelu Chevrolet Bolt. GM liczyło na wydanie zgody do końca 2019 r.; przed zasięgnieciem opinii publicznej agencja rozpatrywała jednak podanie wewnętrznie przez 15 miesięcy - przypomina Reuters. Wskazuje przy tym, że mające tu zastosowanie przepisy powstały kilkadziesiąt lat temu i nie przewidywały możliwości, iż pojazd poruszałby się po ulicach bez ludzkiego nadzoru. NHTSA sygnalizowało jednak zamiar odświeżenia przepisów, by "usunąć zbędne przeszkody do bezpiecznego wdrażania systemów jazdy autonomicznej".

Według zapowiedzi GM i Cruise'a wcześniejszy wniosek spółek o zwolnienie z federalnych wymogów bezpieczeństwa ma zostać wycofany równolegle ze złożeniem nowego podania.

Odnosząc się do sprawy, NHTSA przekazała jedynie, że "rozpatrzy nowy wniosek, kiedy ten wpłynie".

Tydzień przed ogłoszeniem planów spółki Cruise uzyskał zgodę organów nadzorczych w stanie Kalifornia, dzięki której jako pierwszy operator mógł rozpocząć testy pojazdów bez kierowcy na ulicach San Francisco. Cztery inne firmy - m.in. Waymo, siostrzana spółka Google'a - dysponują pozwoleniami na jazdy próbne w innych kalifornijskich miastach. Testy robotycznych taksówek - w tym z udziałem pasażerów - prowadzone są również w sąsiednim stanie Arizona.

W pełni autonomiczny pojazd Cruise Origin został zaprezentowany po raz pierwszy w styczniu br. Pozbawiony lusterek, kierownicy, pedału gazu czy hamulca samochód zamiast tego wyposażony jest w środku w dwa szerokie, przeciwległe siedzenia mieszczące przynajmniej czterech pasażerów. General Motors zamierza rozpocząć produkcję maszyn przystosowanych do funkcjonowania w charakterze robotycznych taksówek na przełomie 2021 i 2022 r.