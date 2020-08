GM i Ford bliskie zakończenia produkcji respiratorów

Amerykańskie koncerny General Motors i Ford Motor są bliskie zakończenia produkcji respiratorów nakazanej im przez administrację prezydenta USA Donalda Trumpa. Obecnie firmy ograniczają działanie lub zamykają linie produkcyjne urządzeń.

Ford dostarczył już ok. 47 tys. z 50 tys. respiratorów na rzecz spółki General Electric realizującej warty 336 mln dolarów kontrakt dla rządu USA - przekazała rzeczniczka Forda Rachel McCleery. Firma zamierza zarazem kontynuować produkcję masek medycznych.

Jak dodała McCleery, skierowani do produkcji respiratorów pracownicy etatowi powrócili do swoich pierwotnych fabryk jeszcze w maju. Obecnie zadanie to realizują nadal osoby zatrudnione na umowach czasowych. Koncern planuje zaproponować większości z nich dalszą pracę przy montażu nowych SUV-ów Ford Bronco w fabryce pod Detroit.

Reprezentujący General Motors Jim Cain przekazał z kolei, że GM i dostawca sprzętu medycznego Ventec Life Systems są "na ostatniej prostej" pod względem realizacji wartego 489 mln dolarów federalnego zamówienia na 30 tys. respiratorów do końca sierpnia. Do wtorku spółki dostarczyły ponad 20 tys. urządzeń.

GM poinformowało, że od 1 września uzwiązkowieni pracownicy koncernu skierowani do produkcji respiratorów w zakładzie w Kokomo w stanie Indiana powrócą do firmy. Zarządzanie procesem przejdzie natomiast na Ventec, który utrzyma w tym celu osoby zatrudnione obecnie na umowach czasowych.

Respiratory okazały się kluczowe w utrzymywaniu przy życiu osób z ciężkim przebiegiem COVID-19 w początkowym etapie pandemii, kiedy wyszły zarazem na jaw niedobory tego rodzaju sprzętu w szpitalach i magazynach. Stały się one symbolem trudności USA w walce z koronawirusem - zauważa w środę agencja Reutera.

Obecnie w rezerwie federalnej znajduje się 108 tys. krytycznych urządzeń, a dalsze 12 tys. dostarczono do szpitali w całych Stanach Zjednoczonych - przekazał resort zdrowia i pomocy społecznej USA. Liczby te obejmują ponad 69 tys. respiratorów dostarczonych przez Forda, GM i ich spółki partnerskie.

Reuters wskazuje, że koncerny motoryzacyjne, na które prezydent Trump naciskał, by pomogły w zabezpieczeniu ponad 130 tys. respiratorów do końca roku, wykorzystały uruchomienie linii produkcyjnych do tego celu jako próbę nowych protokołów BHP, które wykorzystano następnie do wznowienia pracy w fabrykach samochodów. Firmy porównywały ponadto swoje działania do okresu II wojny światowej, kiedy zamiast samochodów w ich zakładach powstawały czołgi i samoloty.