GM i LG Chem wybudują wspólnie w USA fabrykę baterii samochodowych

Koncerny General Motors i LG Chem założyły spółkę joint venture, która będzie budować fabrykę baterii samochodowych w pobliżu miasta Lordstown w stanie Ohio w północno-wschodniej części USA. Firmy mają też współpracować nad technologią ogniw, które w przyszłości będą montowane w samochodach GM.

Spółka w nową fabrykę i prace badawcze ma zainwestować 2,3 mld dolarów. W zakładach zatrudnienie znajdzie 1,1 tys. osób.

Przed ogłoszeniem budowy nowej fabryki GM zamknął w tym roku linie produkcyjne małych samochodów w Lordstown. Zakłady te wstrzymały działalność w marcu, zaledwie dwa lata po tym jak znalazło w nich zatrudnienie 4,5 tys. osób, pracujących na dwie zmiany. Powstawały tam samochody Chevrolet Cruze. Większość ze zwolnionych pracowników poszła na emeryturę lub została przeniesiona do innych oddziałów GM.

GM i południowokoreańskie LG Chem współpracują od 2009 roku. Baterie LG Chem są montowane w samochodach elektrycznych amerykańskiego koncernu - Chevrolet Bolt. Zdaniem dyrektora generalnego LG Chem Hak Cheola Shina zawiązanie joint venture z GM będzie skutkować obniżeniem kosztów produkcji ogniw dla samochodów, a w konsekwencji stopniowym wypieraniem z rynku napędów spalinowych.

Agencja Associated Press zwraca uwagę, że nowa spółka będzie płacić pracownikom mniej niż robił to w przeszłości GM. W związku z tym stawka za godzinę będzie niższa niż 30 dolarów. Szefowa GM Mary Barra tłumaczy, że jest to częścią strategii koncernu, który chce zwiększyć swoje zdolności konkurencyjne.

GM zapowiada, że do 2023 roku będzie mieć w ofercie 20 samochodów elektrycznych na baterie.