GM: rozmowy z Nikolą ws. sojuszu nie zostały sfinalizowane

Amerykański koncern motoryzacyjny General Motors nie domknął na razie umowy ws. sojuszu ze start-upem elektromobilności Nikola. Rozmowy w tej sprawie nadal trwają. Pierwotnie zapowiadano ich sfinalizowanie przed 30 września - wskazuje agencja Reutera.

Zajmująca się produkcją ciężarówek z napędami elektrycznymi i wodorowymi firma Nikola rozpoczęła wrzesień na dobrej nocie, jednak od tego czasu znalazła się w centrum kontrowersji. Obecne kłopoty Nikoli zaczęły się krótko po ogłoszeniu przez General Motors planu dot. przejęcia 11 proc. udziałów w start-upie (ówcześnie wycenianych na ok. 2 mld USD) w zamian za udostępnienie spółce swoich części i linii produkcyjnych. W zamian za ok. 700 tys. USD w jednej z fabryk koncernu z Detroit miałby ponadto powstawać elektryczny pick-up Nikola Badger, który - podobnie jak planowane również wodorowe ciągniki z przecząp Klasy 7 i 8 - korzystałby z rozwiązań dostarczanych przez GM.

Jak donosi agencja Reutera, wbrew wcześniejszym zapowiedziom porozumienie między spółkami nadal nie zostało sfinalizowane. "Nasza transakcja z Nikolą nie została doprowadzona do końca. Kontynuujemy rozmowy z Nikolą i będziemy dzielić się dalszymi wiadomości, kiedy będzie to stosowne lub konieczne" - przekazała rzeczniczka GM Juli Huston-Rough w oświadczeniu. Podobny komunikat wystosowali przedstawiciele Nikoli. Rzeczniczki obu spółek odmówiły odpowiedzi na bezpośrednie pytanie dziennikarzy, czy warunki umowy podlegają renegocjacji.

Pierwotne ogłoszenie współpracy GM i Nikoli zostało z początku dobrze przyjęty przez akcjonariat obu firm i przyczyniło się do gwałtownego wzrostu notowań start-upu. Trend ten uległ odwróceniu już 10 września, kiedy ukazał się krytyczny raport specjalizującej się w krótkiej sprzedaży firmy Hindenburg Research. Zarzuciła ona założycielowi i prezesowi wykonawczemu Nikola Corporation, Trevorowi Miltonowi, że dopuścił się oszustwa, wprowadzając inwestorów w błąd niezgodnymi z prawdą twierdzeniami dotyczącymi własnościowej technologii, którą miała dysponować spółka.

Niespełna dwa tygodnie po publikacji raportu Hindenburga prezes Nikoli ustąpił ze stanowiska, dystansując się od założonej przez siebie spółki (pozostając jej głównym akcjonariuszem z udziałami na poziomie 25 proc.), a zarazem odrzucając oskarżenia formułowane przez short-sellerów. Jego miejsce zajął członek zarządu i były wiceprezes GM, Stephen Girsky, którego firma VectoIQ wprowadziła w tym roku Nikolę na giełdę w ramach połączenia "odwrotnego". Sam start-up zapowiedział kroki prawne przeciwko Hindenburgowi i zawiadomił o sprawie Komisję Papierów Wartościowych (SEC), który miał wszcząć w tej sprawie śledztwo. Sprawą zainteresować sie miał również resort sprawiedliwości USA - odnotowuje Reuters, zaznaczając, że instytucje te nie potwierdziły swojego zaangażowania.

Ustąpienie Miltona przyczyniło się do dalszego spadku notowań Nikoli w ubiegłym tygodniu. Jak zauważa agencja Reutera, do końca miesiąca cena za akcje Nikoli spadła o ok. połowę względem pierwotnego ogłoszenia transakcji. Kurs start-upu na środowym otwarciu NasdaqGS jest o 64 proc. niższy względem szczytu z 8 września.