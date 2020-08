GM wnioskuje o ponowne rozpatrzenie pozwu ws. rzekomej korupcji z udziałem FCA

Koncern General Motors wezwał sąd federalny w USA do ponownego rozpatrzenia pozwu przeciwko konkurencyjnej firmie Fiat Chrysler Automobiles, uzasadniając to nowymi informacjami ws. rzekomej afery korupcyjnej z udziałem rywala i związków zawodowych.

Wniosek skierowany przez General Motors do sędziego federalnego Paula Bormana dotyczy sprawy z listopada ubiegłego roku. Producent samochodów z Detroit złożył wówczas pozew przeciwko mniejszemu włosko-amerykańskiemu rywalowi. Zgodnie z nim przedstawiciele Fiata Chryslera mieli przez lata wręczać łapówki przywódcom związku zawodowego United Auto Workers (UAW), zapewniając FCA nielegalną przewagę na rynku, podczas gdy GM ponosił wielomiliardowe straty.

W listopadowym pozwie przedstawiciele GM oświadczyli, że łapówki przekazywane rzekomo przez FCA na rzecz UAW wpływały na proces negocjowania przez związkowców umów pracowniczych z koncernami motoryzacyjnymi w ramach tzw. "pattern bargaining". Chodzi o wymuszanie równie dobrych lub lepszych warunków u pracodawcy w oparciu o obietnice uzyskane u innej firmy. Podłożem sprawy miała być oferta fuzji FCA z GM, do której dążyć miał w 2015 ówczesny szef włosko-amerykańskiego koncernu Sergio Marchionne. Propozycja ta została jednak odrzucona przez dyr. zarządzającą koncernu z Detroit Mary Barrę.

Sędzia Borman w lipcu br. odrzucił pozew GM, stwierdzając, iż straty, o których mówi koncern, nie były powodowane domniemanymi naruszeniami ze strony FCA. Teraz jednak największy amerykański producent samochodów domaga się ponownego rozpatrzenia pozwu ze względu na rzekome nowe "wiarygodne informacje dotyczące istnienia zagranicznych kont bankowych", z których miały być opłacane łapówki dla osób "uwikłanych w spisek mający na celu zaszkodzenie GM". Jak oświadcza General Motors w dokumentach sądowych przytaczanych przez agencję Reutera, sprawa miała się okazać "znacznie szersza i głębsza, niż wcześniej podejrzewano czy ujawniono".

General Motors domaga się od FCA "pokaźnego odszkodowania" - według szacunków analityków może chodzić o kwotę co najmniej 6 mld dolarów.

"FCA będzie nadal zażarcie bronić się z wykorzystaniem wszelkich dostępnych środków prawnych przeciwko podejmowanym przez GM próbom wznowienia tego bezpodstawnego pozwu" - oświadczyli przedstawiciele koncernu Fiat Chrysler Automobiles w odpowiedzi na wniosek GM o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Związek zawodowy UAW w odniesieniu do nowych rewelacji GM zapewnił, iż "pozostaje nieświadomy jakichkolwiek zarzutów tyczących się nielegalnych zagranicznych kont". Zarazem organizacja wezwała koncern do "udostępnienia istotnych informacji, jeżeli faktycznie nimi dysponuje, tak by możliwe było podjęcie wszelkich stosownych działań".