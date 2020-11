GM wycofuje prawie 69 tys. elektrycznych Boltów przez ryzyko samozapłonu

Amerykański koncern General Motors ogłosił akcję serwisową obejmującą globalnie 68 677 elektrycznych samochodów marki Chevrolet Bolt z bateriami LG Chem - głównie w USA. Po naładowaniu akumulatory tych pojazdów mogą ulegać samozapłonowi.

Według informacji podanych przez producenta problem dotyczy samochodów Chevrolet Bolt z napędem elektrycznym wyprodukowanych w latach 2017-2019 i wyposażonych w wysokonapięciowe akumulatory pochodzące z fabryki LG Chem w Ochangu w Korei Południowej. Po naładowaniu do pełna lub prawie do pełna urządzenia te mogą zaiskrzyć, wywołując pożar pojazdu - odnotowuje agencja Reutera.

Pierwsze doniesienia o problemach z bateriami elektrycznych samochodów GM pojawiły się w marcu 2019 r. w związku z pożarem w Belmont w stanie Massachusetts. W przeciągu kolejnych kilkunastu miesięcy odnotowano kolejne dwa incydenty, a w październiku br. amerykańska agencja bezpieczeństwa drogowego NHTSA wszczęła wstępne postępowanie wyjaśniające. Do połowy listopada odnotowano co najmniej pięć pożarów, w których dwie osoby doznały lekkich obrażeń. NHTSA zaleca właścicielom Boltów, by do czasu naprawy parkowali samochody na zewnątrz, z dala od zabudowań.

Aby ograniczyć ryzyko pożarów, GM opracował oprogramowanie ograniczające ładowanie baterii do 90 proc. Dilerzy Boltów mają udostępniać aktualizację od przyszłego tygodnia.

Producent przekazał medium, że jest to tymczasowy środek bezpieczeństwa, a firma pracuje nad innym rozwiązaniem z zamiarem jego udostępnienia w przyszłym roku.

Południowokoreański koncern LG Chem zapewnił w oświadczeniu, że będzie współpracować z GM "nad śledztwem mającym ustalić właściwą przyczynę pożarów".

Jak zauważa Reuters, Chevrolety Bolt nie są pierwszymi samochodami elektrycznymi z bateriami LG Chem, w których występuje ryzyko samozapłonu. W październiku koncern Hyundai Motor ogłosił globalną akcję wycofawczą obejmującą prawie 77 tys. pojazdów Kona EV ze względu na potencjalną usterkę baterii grożącą zwarciem lub pożarem. Akumulatory te powstały w należącym do LG Chem zakładzie w Nanjing w Chinach.

LG Chem zaprzeczyło, jakoby dostarczane przez firmę baterie były obciążone defektami. Zarazem firma zapewniła o współpracy z Hyundaiem.