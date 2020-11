GM zrezygnowało z objęcia udziałów w start-upie Nikola

Koncern General Motors (GM) podtrzymał zamiar współpracy ze start-upem elektromobilności Nikola Corporation, ale zrezygnował z objęcia udziałów w firmie oraz z montażu jej pojazdów - wynika z ogłoszonej w poniedziałek nowej wersji porozumienia między spółkami.

Tak jak wcześniej zapowiadano, planowane przez Nikolę wodorowe ciągniki z naczepą Klasy 7 i 8 mają korzystać z systemu ogniw paliwowych opracowanego przez General Motors. Spółki omawiają także możliwość rozszerzenia współpracy z myślą o zastosowaniu w pojazdach dostawczych start-upu baterii elektrycznych GM Ultium. Największy amerykański producent samochodów wycofał się natomiast z zamiaru objęcia 11 proc. nowo wyemitowanych akcji w firmie z Phoenix w zamian za użyczenie jej jednej ze swoich fabryk na potrzeby produkcji elektrycznych półciężarówek Nikola Badger.

Oba przedsiębiorstwa zastrzegły w odrębnych komunikatach, że przedstawione ustalenia pozostają niewiążące i podlegają dalszym negocjacjom, a finalna umowa ma zostać podpisana w późniejszym terminie.

Nowe warunki współpracy Nikoli z koncernem z Detroit podano do wiadomości publicznej w poniedziałek rano czasu nowojorskiego. Bezpośrednio przed ich ogłoszeniem start-up zajmujący się produkcją ciężarówek z napędami elektrycznymi i wodorowymi przygotowywał się do odbicia po piątkowych spadkach - wg Reutera chodziło o ok. 8-proc. zysk w handlu przed otwarciem parkietu NasdaqGS. Po pierwszych doniesieniach o szczegółach decyzji GM doszło jednak do ponownego załamania kursu spółki z siedzibą w Phoenix, której akcje rozpoczęły poniedziałkową sesję ponad 21-proc. stratą.

Od historycznego szczytu na początku czerwca br. wycena Nikoli spadła do końca listopada o ok. 73 proc. Oznacza to zarazem 57-proc. spadek względem wrześniowej zapowiedzi współpracy spółek.

Zła passa Nikoli sięga 10 września, kiedy ukazał się krytyczny raport opracowany przez firmę Hindenburg Research specjalizującą się w krótkiej sprzedaży. Zarzuciła ona założycielowi i ówczesnemu prezesowi wykonawczemu Nikoli, Trevorowi Miltonowi, że dopuścił się oszustwa. Menedżer miał wprowadzać inwestorów w błąd niezgodnymi z prawdą twierdzeniami dotyczącymi własnościowej technologii, którą rzekomo dysponowała spółka.

Niespełna dwa tygodnie po publikacji raportu Milton ustąpił ze stanowiska i zdystansował się od start-upu (pozostając jego głównym akcjonariuszem z udziałami na poziomie 25 proc.). Jego miejsce zajął członek zarządu i były wiceprezes GM, Stephen Girsky, którego firma VectoIQ wprowadziła w tym roku Nikolę na giełdę w ramach połączenia "odwrotnego".

Zarówno Milton, jak i Girsky podważyli ustalenia Hindenburga. Przedstawiciele Nikoli zapowiedzieli również kroki prawne przeciwko short-sellerom.

Sprawę Nikoli badają obecnie amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oraz resort sprawiedliwości USA. W pierwszej połowie listopada start-up otrzymał w związku z zarzutami wezwania sądowe do ujawnienia firmowych dokumentów na potrzeby prowadzonych dochodzeń.