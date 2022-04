Gminy będą promować ekologiczne domy. Konkurs NCBR!

Gminy, które chcą zdobyć rozgłos i budować swą markę gminy przyjaznej środowisku dzięki promowaniu nowatorskich, ekologicznych domów jednorodzinnych zaprojektowanych przez polskich przedsiębiorców, mogą zostać partnerem strategicznym Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w przedsięwzięciu „Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo”. Termin składania ofert upływa 23 maja br.

Konkurs NCBR jest adresowany do jednostek samorządu terytorialnego – gmin miejskich, wiejskich i miejsko-wiejskich, w tym gmin na prawach powiatu.

- W wyniku ogłoszonego postępowania chcemy wyłonić dwie gminy, które wesprą nas jako równorzędni i aktywni partnerzy oraz liderzy w obszarze stymulowania innowacji dla budownictwa jednorodzinnego - mówi dr Remigiusz Kopoczek, p.o. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Do końca przyszłego roku na nieruchomościach przekazanych przez partnerów strategicznych staną modelowe domy jednorodzinne, tzw. demonstratory. Opracują je dwaj najlepsi wykonawcy wyłonieni w strumieniu III – Budownictwo Jednorodzinne, w przedsięwzięciu „Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo”, realizowanym przez NCBR ze wsparciem Funduszy Europejskich w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Wybrane gminy będą świadkami ich powstawania, aż po przekazanie budynków do eksploatacji i zasiedlenie. Staną się także promotorami tych rozwiązań.

Będą to rozwiązania na miarę strategii Europejskiego Zielonego Ładu, zaprojektowane w toku prac badawczo-rozwojowych. Domy zostaną wykonane z wykorzystaniem innowacyjnych technologii prefebrykowanych/modułowych, o możliwie najlepszym, optymalnie zerowym lub pozytywnym bilansie rocznym zużycia energii. Oznacza to, że taki budynek wytworzy więcej energii, niż potrzebują na co dzień jego mieszkańcy, a żeby go ogrzać, niczego nie trzeba będzie spalać. Kolejne zalety to niski ślad węglowy materiałów budowlanych, efektywne wykorzystanie deszczówki oraz wysoka jakość powietrza wewnątrz domu. Inteligentne czujniki zapewnią odpowiednią wilgotność i temperaturę. W konstrukcjach w dużym stopniu wykorzystane zostaną materiały pochodzące z recyklingu. Docelowo cena takich domów nie będzie wyższa niż domów wykonanych tradycyjnymi technologiami, natomiast koszty ich eksploatacji – a tym samym comiesięczne rachunki za media – będą minimalne.

- Dom to szczególne miejsce dla każdego człowieka, to także wizytówka danej okolicy. Dlatego warto zabiegać o domy przyjazne i dla ludzi, i dla środowiska. Jestem przekonany, że pierwsze, demonstracyjne budynki jednorodzinne wykonane w efekcie naszego przedsięwzięcia, a zwłaszcza ich mieszkańcy oraz gminy, na których terenie powstaną, będą najlepszymi ambasadorami opracowywanych rozwiązań. Dzieląc się swoimi doświadczeniami, pociągną innych - zaznacza dr Remigiusz Kopoczek.

Sukces przedsięwzięcia, czyli produkcja na dużą skalę, zależy nie tylko od wykonawców prototypowych budynków, ale też od zainteresowania rynku przygotowywanymi technologiami. Na tym właśnie polu NCBR widzi duże pole aktywności dla gmin, które zostaną partnerami strategicznymi i zaangażują się w promowanie wyjątkowych domów, które staną na przekazanych przez nie nieruchomościach.

Korzyści dla gmin – partnerów strategicznych

Współpraca z NCBR w projekcie badawczym niesie ze sobą szereg korzyści dla gmin. Jedna z nich to walor edukacyjny – na ich terenie będzie można się przekonać, że domy jednorodzinne budowane według oryginalnych pomysłów polskich przedsiębiorców są nowoczesne, funkcjonalne i nie wyrządzają szkody środowisku.

Partnerstwo pozwoli na wdrożenie i szerokie promowanie rozwiązań ekologicznych możliwych do wykorzystania przez mieszkańców budynków jednorodzinnych na terenie gminy. Dzięki temu przekonają się oni, że dzięki zastosowanym technologiom można nie tylko szybko budować nowe budynki, ale także budować je z materiałów z recyklingu i o niskim śladzie węglowym. Co więcej, poprzez wykorzystanie OZE można całkowicie – w skali lokalnej – wyeliminować smog, ograniczyć do minimum zużycie energii w budynku, a także zużycie wody i produkcję ścieków.

Kolejna istotna korzyść dla gmin – partnerów strategicznych to zapewnienie zasobów mieszkaniowych na potrzeby organizacji pożytku publicznego. Do takich domów przyszli mieszkańcy będą się mogli do szybko wprowadzić: wykonawca zadba o biały montaż, wykończenie łazienki, meble w zabudowie oraz sprzęt AGD.

Oczekiwania NCBR wobec partnerów strategicznych

Kluczowe w całym procesie objętym konkursem jest wybranie dwóch partnerów strategicznych, czyli gmin, które nie tylko posiadają wymagane zasoby potrzebne do realizacji budynków demonstracyjnych przez wykonawców przedsięwzięcia „Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo”, ale mają również wizję dotyczącą domu – demonstratora i jego roli w zmianach funkcjonowania uwarunkowań mieszkaniowych dla lokalnej społeczności.

Jeszcze do 23 maja br., do godz. 12.00, NCBR czeka na oferty gmin, które są gotowe m.in.: