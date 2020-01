Gogle VR Valve Index wyprzedane przed premierą "Half-Life: Alyx"

Kosztujący blisko tysiąc dolarów zestaw do wirtualnej rzeczywistości (VR) Valve Index wyprzedał się we wszystkich regionach świata poza Japonią. Klienci przygotowują się do marcowej premiery gry "Half-Life: Alyx" od Valve - podał w środę serwis GamesIndustry.biz

Planowana na marzec premiera Half-Life: Alyx sprawiła, że zestawy gogli Valve Index wyprzedano w 30 z 31 regionów, w których sprzedaje je firma Valve.

"Ciężko pracujemy nad produkcją kolejnych zestawów i zaspokojeniem dużego popytu" - wskazał w wypowiedzi dla serwisu Road to VR rzecznik przedsiębiorstwa. "Naszym celem jest przywrócenie zapasów przed premierą +Half-Life: Alyx+" - dodał.

W październiku ubiegłego roku Valve ogłosiło, że kolejna część rozpoznawalnej serii "Half-Life" będzie tytułem ekskluzywnym dla sprzętów wirtualnej rzeczywistości. Fabuła ma być poprowadzona z perspektywy Alyx Vance - postaci pomagającej głównemu bohaterowi Gordonowi Freemanowi.