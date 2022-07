Goodyear i Lockheed Martin łączą siły dla projektu rozwoju mobilności na Księżycu

Goodyear Tire & Rubber Company dostarczała podstawowe produkty niezbędne dla programu Apollo prowadzonego przez NASA, w tym dla misji Apollo 11, która 53 lata temu wylądowała na Księżycu. Goodyear zamierza kontynuować tę tradycję, koncentrując się na oponach, poprzez dołączenie do Lockheed Martin i wspólne prowadzenie prac nad pojazdem poruszającym się po Księżycu – informuje firma oponiarska.

Zespoły Goodyear i Lockheed Martin, łącząc swoje siły, zamierzają jako pierwsze uruchomić na Księżycu pojazd użytkowy o przedłużonym okresie eksploatacji.

Opony zaprojektowane będą do pracy w ekstremalnych temperaturach i terenie pokrytym kraterami, przy jednej szóstej grawitacji ziemskiej.

Firmy spodziewają się umieścić swój pierwszy pojazd na powierzchni Księżyca, aby wesprzeć historyczną misję NASA zaplanowaną na 2025 rok.

Od czasu programu Apollo, firma oponiarska z siedzibą w Akron w USA, współpracując z NASA, kontynuowała innowacje w celu opracowania projektu opon do pojazdu księżycowego.

Zespoły Goodyear i Lockheed Martin, łącząc swoje siły, zamierzają jako pierwsze uruchomić na Księżycu pojazd użytkowy o przedłużonym okresie eksploatacji. Goodyear wnosi doświadczenie w dziedzinie opon, które mają kluczowe znaczenie dla misji pokonywania powierzchni Księżyca. Opony zaprojektowane będą do pracy w ekstremalnych temperaturach i terenie pokrytym kraterami, przy jednej szóstej grawitacji ziemskiej.

- Program Artemis NASA, którego celem jest umożliwienie życia i pracy na Księżycu, ma wyraźne zapotrzebowanie na transport księżycowy kierowany przez astronautów albo obsługiwany autonomicznie, bez załogi - mówi Kirk Shireman, wiceprezes pionu projektów księżycowych w firmie Lockheed Martin. - Rozwijamy pojazd księżycowy nowej generacji dla NASA, a także dla firm komercyjnych, a nawet innych agencji kosmicznych, które wesprą eksplorację naukową i prowadzoną przez ludzi. Takie podejście jest wyrazem odpowiedzi na pragnienie NASA, aby przemysł przejął inicjatywę poprzez działania komercyjne, za sprawą których agencja stanie się jednym z wielu klientów branży - dodaje.

Goodyear korzysta z zaawansowanych technologii opon bezpowietrznych, które są stosowane na Ziemi w mikromobilności, autonomicznych i pasażerskich pojazdach. Chce rozwijać księżycową mobilność zdolną wytrzymać trudne warunki panujące na Księżycu. Firmy wykorzystują już swoje dotychczasowe doświadczenia w tym projekcie, włącznie z testowaniem różnych konceptów na stanowiskach testowych z glebą księżycową.

Czytaj: Polskie firmy szukają swoich nisz w kosmosie

- Wszystko, czego nauczymy się tworząc opony dla tego niezwykle trudnego środowiska pracy na Księżycu, pomoże nam stworzyć lepsze opony bez powietrza na Ziemi - komentuje Chris Helsel, wiceprezes Goodyear ds. operacji globalnych i dyrektor ds. technologii. - Przyczyni się to do osiągnięcia naszego celu, jakim jest umożliwienie mobilności bez względu na to, gdzie ma ona miejsce - zaznacza.

Przyszłe misje kosmiczne

Księżycowe łaziki Apollo zostały zbudowane z myślą o zaledwie kilkudniowych wyprawach w promieniu kilku kilometrów od miejsca lądowania. Przyszłe misje będą musiały przemierzać trudny teren na znacznie dłuższych dystansach, działając w bardziej skrajnych temperaturach. Trzeba będzie opracować nowe opony, które będą mogły przetrwać lata i skrajnie różne temperatury – w kosmiczną noc temperatura spada poniżej -155 stopni Celsjusza, a w dzień wynosi ponad 121 stopni Celsjusza.

Koordynatorem rozwijającego się zespołu jest firma Lockheed Martin, która wykorzystuje ponad 50-letnią historię współpracy z NASA nad załogowymi i bezzałogowymi statkami kosmicznymi w głębokiej przestrzeni kosmicznej, jak należący do NASA statek kosmiczny klasy eksploracyjnej Orion dla projektu Artemis oraz liczne planetarne statki kosmiczne latające na Marsa.

Firma będzie również zarządzać rozwojem komercyjnych operacji biznesowych programu oraz współpracą z NASA i innymi globalnymi agencjami kosmicznymi. Lockheed Martin pomógł również NASA w zbadaniu wszystkich planet naszego układu słonecznego i nadal rozwija nowe technologie dla przyszłych misji kosmicznych.

Kolejnym członkiem grupy jest kanadyjska firma MDA, która ogłosiła niedawno, że jej komercyjna technologia ramion robotycznych zostanie użyta w księżycowych pojazdach mobilnych przeznaczonych dla ludzi. Ramię będzie stanowiło cenne wsparcie dla astronautów, jak również umożliwi większą funkcjonalność łazika podczas całkowicie autonomicznych misji.

Firmy spodziewają się umieścić swój pierwszy pojazd na powierzchni Księżyca, aby wesprzeć "historyczną misję NASA lądowania na srebrnym globie, w której wezmą udział pierwsza kobieta i pierwsza osoba o innym kolorze skóry niż biały". Misja została zaplanowana na 2025 rok.