Google'a: temat wojny na Ukrainie dominował w polskich wyszukiwaniach

Tematem, który bez wątpienia interesował Polaków najbardziej jest trwająca wojna na Ukrainie, toteż takie osoby jak Władimir Putin czy Wołodymyr Zełenski znalazły się w pierwszej trójce najczęściej wyszukiwanych w Google.

Rosyjska inwazja na Ukrainę wpłynęła wyraźnie na to, czego Polacy szukali w wyszukiwarce Google najczęściej.

Wśród osób, o które najczęściej pytaliśmy wyszukiwarkę Google były: Władimir Putin, Rafalala i Wołodymyr Zełenski.

Wyszukiwarka otrzymywała również liczne pytania o osobowości ze świata popkultury i show-biznesu. W tegorocznym zestawieniu znaleźć można piosenkarkę, autorkę tekstów i kompozytorkę - Lanberry.

Rosyjska inwazja na Ukrainę dominowała w wyszukiwarce Google

Rosyjska inwazja na Ukrainę wpłynęła wyraźnie na to, czego Polacy szukali w wyszukiwarce Google najczęściej. Wśród haseł, które w ciągu mijających dwunastu miesięcy zyskiwały największą popularność znalazły się: Ukraina, Putin i Wojna w Ukrainie - to one zdominowały pierwszą trójkę zestawienia.

Ten trend przełamało jedynie zainteresowanie Polską Grupą Górniczą, bowiem na dalszych 5. i 6. pozycji ponownie pojawiły się tematy związane z tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, mianowicie Rosja i kurs rubla.

Wśród 10. haseł, które wśród polskich internautów budziły największe zainteresowanie były też: dodatek osłonowy, Witold Paszt, którego z przykrością pożegnaliśmy w lutym tego roku, a także film "Jak pokochałam gangstera" i PIT2.

Najbardziej palące wśród Polaków tematy wyraźnie wpłynęły także na to, kim w mijającym roku interesowaliśmy się najbardziej. Wśród osób, o które najczęściej pytaliśmy wyszukiwarkę Google były: Władimir Putin, Rafalala i Wołodymyr Zełenski.

Wyszukiwarka otrzymywała również liczne pytania o osobowości ze świata popkultury i show-biznesu. W tegorocznym zestawieniu znaleźć można piosenkarkę, autorkę tekstów i kompozytorkę - Lanberry. Polacy niewątpliwie śledzili to, co działo się wokół procesu Johnny'ego Deppa - co pokazuj zainteresowanie Amber Heard, która zamyka pierwszą piątkę zestawienia.

W dalszej jego części znalazły się zapytania o Matę, Jerzego Stuhra, Sarę James, Willa Smitha i Simona Levieva, który wzbudził zainteresowanie dzięki serialowi Netflixa, "Oszust z Tindera". Wspomniany tytuł uplasował się również dość wysoko w zestawieniu filmów, które rodaków interesowały najbardziej. Produkcja Netflix poświęcona słynnemu oszustowi uplasowała się na wysokiej 3. pozycji zestawienia, ustępując miejsca naszym rodzimym produkcjom: "Jak pokochałam gangstera", która znalazła się na szczycie listy i bijącej rekordy popularności "Furiozie".

Polskie filmy cieszą się rosnącym uznaniem wśród rodaków

To jedynie potwierdza coś, co możemy obserwować od pewnego czasu - polskie filmy niewątpliwie cieszą się rosnącym uznaniem wśród rodaków i wyprzedzają, przynajmniej według Google, największe światowe produkcje. Poza podium tego zestawienia znalazły się kolejno takie filmy, jak: "Gierek", "Batman", "Top Gun: Maverick", "Terrifier 2", "Uncharted", "Purpurowe serca" i "Koniec świata czyli Kogel Mogel 4".

Niekwestionowanym zwycięzcą kategorii "Seriale" w Polsce jest "Dahmer - Potwór: Historia Jeffreya Dahmera" traktujący o jednym z najsłynniejszych amerykańskich morderców. Tuż za nim znalazł się polski miniserial "Wielka Woda" przenoszący widza do roku 1997 i wielkiej powodzi na Dolnym Śląsku. Podium zamyka serial fantasy "Sandman".

Na 4. miejscu znajdziemy "Zranione ptaki", a na 5. kolejny sezon hitowego "Stranger Things". Tuż za nimi pojawia się następna polska produkcja - "Gang zielonej rękawiczki", a to nie ostatni polski akcent w serialowym zestawieniu, ponieważ na 9. miejscu znalazł się kryminał "Behawiorysta". W zestawieniu znalazły się także takie produkcje jak: "Obserwator" (7. miejsce), "Kim jest Anna?" (8. pozycja) i zamykający to zestawienie "Heartstopper".