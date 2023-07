Google Arts & Culture udostępniło imponujący katalog dzieł Leonarda da Vinci

To prawdziwa gratka dla fanów sztuki i historii. Internetowa baza dzieł genialnego artysty i wynalazcy epoki renesansu została stworzona we współpracy z ośmioma krajami i 28 różnymi instytucjami, takimi jak: National Gallery of Arts, British Library i Veneranda Biblioteca Ambrosiana i Muzeum Narodowe w Krakowie.

W zaoferowanych internautom bazie danych znajduje się ponad 80 wyselekcjonowanych eksponatów, 15 ujęć Street View dotyczących budynków związanych z da Vincim, 17 trójwymiarowych modeli jego przełomowych wynalazków oraz zbiór oryginalnych pism, w tym "Codex Atlanticus".

Internetowa retrospektywa wykorzystuje również najnowsze osiągnięcia w dziedzinie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, by - jak oświadczył kurator projektu, brytyjski historyk prof. Martin Kemp -"połączyć zawartość notesów da Vinciego z jego różnorodnymi dążeniami".

Leonardo da Vinci jest dziś bardzo dobrze jako autor obrazów "Mona Lisa", "Dama z gronostajem" i "Ostatnia Wieczerza". Projekt udostępniony przez Google Arts & Culture ma przypomnieć, że był również naukowcem, architektem i konstruktorem maszyn. Szkicował i zapisywał swoje idee w zeszytach, z których 20 zachowało się do dziś. Notatki te zostały wykorzystane w projekcie Google Arts & Culture. Pochodzą z okresu od 1478 r., gdy da Vinci miał 26 lat, do 1519 r., kiedy zmarł w wieku 67 lat. (PAP Life)

Link: https://artsandculture.google.com/experiment/TAEPZtXK2s139g