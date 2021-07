Google Cloud i SAP nawiązują strategiczne partnerstwo dla chmury

Google Cloud dołącza do programu “Rise with SAP”, aby rozszerzyć dostępność usług SAP oferowanych w Google Cloud. Platforma chmurowa oferowana przez Google - Google Cloud oraz SAP - lider rynku oprogramowania dla przedsiębiorstw ogłosiły rozszerzone partnerstwo strategiczne. Celem jest wsparcie klientów w przeprowadzaniu transformacji biznesowych i migracji krytycznych systemów do chmury. Współpraca pozwoli również wykorzystywać możliwości Google Cloud w zakresie sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego (ML).

Google Cloud staje się strategicznym partnerem chmurowym w programie “Rise with SAP”. Obie firmy będą współpracować, aby przyspieszać migrację klientów i procesów biznesowych do chmury.

Klienci będą mogli skorzystać z globalnej dostępności wielu usług i produktów SAP dzięki skalowalnej infrastrukturze chmurowej i szybkiej sieci, jaką oferuje Google Cloud, w tym z takich narzędzi, jak SAP Analytics Cloud czy SAP Data Warehouse Cloud.

W 2021 roku SAP i Google Cloud przeprowadziły wiele projektów na rzecz wspólnych klientów, m. in. Energizer, MSC Industrial oraz innych, którzy w ramach programu “Rise with SAP” wybrali migrację do Google Cloud.

Integracja SAP i Google Cloud

Rise with SAP