Google coraz bliżej budowy "inteligentnego miasteczka" w Toronto

“Inteligentne miasteczko” projektowane w Toronto przez Sidewalk Labs, spółkę córkę Google, otrzymało w czwartek wstępną zgodę na realizację. Jeden z warunków nakazuje Sidewalk Labs przechowywanie danych w Kanadzie.

Szef zarządu Waterfront zapewnił, że będą organizowane dalsze publiczne konsultacje w sprawie Quayside. Waterfront Toronto musiała uwzględnić liczne protesty dotyczące m.in. ochrony danych osobowych. W styczniu br. rozpoczęła się w Toronto kampania na rzecz zablokowania budowy, a do protestów dołączyli inwestorzy i architekci. Roger McNamee, który inwestował w wiele projektów technologicznych na ich wczesnym etapie, w tym w Facebook, napisał list do rady miasta Toronto, w którym określił Quayside jako "dystopijną wizję, dla której nie ma miejsca w demokratycznym społeczeństwie" i określił projekt jako "kapitalizm nadzoru". Zaś Canadian Civil Liberties Association (CCLA, organizacja broniąca swobód obywatelskich) ostrzegała, że miasto, prowincja i rząd federalny muszą najpierw określić zasady ochrony prywatności, inaczej byłaby to "strefa, gdzie nie obowiązuje konstytucja".Rząd w Ottawie ogłosił kilka miesięcy temu dziesięć zasad "Karty cyfrowej", która ma być podstawą przyszłych regulacji prawnych dla gospodarki cyfrowej, uwzględniających powszechny dostęp, bezpieczeństwo, kontrolę obywatela nad danymi czy jawność działań rządu i silną demokrację.W grudniu ub.r. Uniwersytet Montrealski zakończył prace nad Deklaracją Montrealską, projektem zasad rządzących sztuczną inteligencją. Systemy Artificial Intelligence (AI) powinny respektować prywatność i podlegać kontroli - podkreślono. Montreal jest jednym z kanadyjskich miast, w których rozbudowują się duże centra badawcze AI "Zredukowanie społeczeństwa do liczb i rządzenie nim dzięki algorytmom jest starym marzeniem, które jeszcze dziś podbudowuje wiele ambicji" - ostrzegano w deklaracji, której pierwsza z 10 zasad brzmi: "Sztuczna inteligencja powinna przyczyniać się do zwiększenia dobrostanu wszystkich czujących istot" .