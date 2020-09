Google i Apple umożliwią śledzenie kontaktów niewymagające instalacji żadnych aplikacji

Google i Apple udostępnią ważną aktualizację narzędzi do śledzenia kontaktów społecznych podczas pandemii SARS-CoV-2, która pozwoli na wykorzystanie smartfonów do mapowania zakażeń bez konieczności użycia zewnętrznych aplikacji, jak to było do tej pory.

Nowy, rozbudowany protokół do śledzenia kontaktów ma nazywać się Exposure Notification Express. Pozwoli on organom zdrowia w poszczególnych państwach na zgłoszenie chęci partycypacji w programie monitorowania relacji społecznych koncernom Apple i Google, które łącznie kontrolują ok. 98 proc. rynku systemów operacyjnych dla smartfonów.

Na podstawie zgłoszenia od organów państwowych, firmy będą mogły umożliwić działanie nowej funkcjonalności w systemach operacyjnych na telefonach użytkowników w danym państwie. Indywidualne przystąpienie do śledzenia kontaktów wciąż ma leżeć po stronie użytkownika końcowego - jak podaje agencja Reutera informując o sprawie, to od niego będzie zależało, czy włączy aktywne śledzenie kontaktów na swoim urządzeniu, czy nie.

Nowa wersja systemu operacyjnego od Apple'a (iOS) udostępniona we wtorek zawiera możliwość informowania użytkowników o tym, czy funkcjonalność śledzenia kontaktów bez konieczności instalowania aplikacji jest już dostępna w ich kraju - pisze Reuters.

Pierwszymi lokalizacjami, w których będzie testowany nowy sposób śledzenia kontaktów społecznych celem monitorowania rozprzestrzeniania się pandemii, będą stany USA Nevada, Maryland, Virginia i Waszyngton.