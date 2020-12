Google i Facebook zapłacą za treści wydawców w Australii - informuje agencja Reutera, która przypomina, że Canberra jako pierwsza na świecie przeforsowała prawo zobowiązujące wielkie firmy technologiczne do regulowania rachunków za treści informacyjne.

Reuters zaznacza, że celem australijskich zmian w prawie była ochrona niezależnego dziennikarstwa. Wprowadzeniu regulacji mocno sprzeciwiały się amerykańskie koncerny - przypomina agencja.

W myśl nowych legislacji firmy takie jak Facebook czy Google będą musiały negocjować ceny licencji za treści od wydawców lokalnych, które pojawiają się na ich platformach internetowych. W przypadku braku możliwości zawarcia umowy pomiędzy stronami, sprawa ma być rozstrzygana przez arbitra wywodzącego się z administracji.

Minister skarbu Australii Josh Frydenberg podczas konferencji dla dziennikarzy ocenił, że "to wielka reforma, pierwsza taka na świecie, który przygląda się temu, co dzieje się w Australii". Jego zdaniem "legislacja pomoże upewnić się, że reguły obowiązujące w świecie cyfrowym są tymi samymi, które obowiązują w świecie rzeczywistym i zapewni utrzymanie naszego krajobrazu medialnego".

Reuters przypomina, że propozycje zmian prawnych w Australii w sierpniu przerodziły się w otwarty konflikt między rządem tego kraju a firmami technologicznymi, które zagroziły, że w razie wdrożenia tych legislacji będą zmuszone wycofać swoje usługi z Australii.

Obecnie firmy zapowiadają, że będą angażować się we współpracę z australijskim parlamentem, który w tym tygodniu rozpocznie prace nad ostateczną wersją zmian. Zarówno Facebook jak i Google nie wypowiedziały się co do ich oceny proponowanego kształtu nowego prawa.