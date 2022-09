Google i PFR pomogą przedsiębiorcom rozwijać e-commerce

Rusza druga edycja współorganizowanego przez Google, Polski Fundusz Rozwoju i Chmurę Krajową programu Firmy Jutra. W pierwszej edycji z bezpłatnego szkolenia nastawionego na podnoszenie kompetencji cyfrowych skorzystało 16,5 tys. firm. Kolejna odsłona programu, do której można zgłaszać się jeszcze tylko do 28 września, dotyczyć będzie rozwoju e-commerce.

Premierowa edycja Firm Jutra rozpoczęła się w samym środku pandemii i miała na celu pomoc przedsiębiorcom w zrozumieniu i stosowaniu narzędzi cyfrowych. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez instytut badawczy IPSOS badań, ponad 15 tysięcy firm uczestniczących w pierwszej edycji programu rozwinęło się lub utrzymało biznes na podobnym poziomie w trakcie pandemii, a 5 tysięcy dzięki wiedzy zdobytej podczas szkolenia, uruchomiło swoje działania e-commerce.

Handel cyfrowy na polskim rynku od początku pandemii rozwija się na tyle dynamicznie, że do 2030 roku ma przynieść 83 mld zł. Jak wynika z raportu McKinsey & Company, już do tej pory jego wartość oraz udział w handlu ogółem podwoiła się od 2017 roku i w ubiegłym roku wynosiła 27 mld euro.

To właśnie przekazanie praktycznych umiejętności związanych z handlem elektronicznym i prowadzeniem firmy w sieci, jest celem drugiej edycji Firm Jutra. Organizatorzy programu motywując skupienie się właśnie na tym obszarze, przywołują wyniki najnowszego raportu przedstawionego przez McKinsey & Company. Wynika z niego, że gospodarka cyfrowa w dziesięciu państwach zwanych Digital Challengers (Polska, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Węgry, Łotwa, Litwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia) wzrosła o 42 mld euro (+51%) między 2017 a 2021 rokiem, przy rocznym wzroście na poziomie 9% w latach 2017-2019 i 13% w latach 2019-2021.

- Dzięki inwestycji w cyfryzację przedsiębiorstw i kompetencje cyfrowe kraje mogą lepiej reagować na kryzysy i łagodzić ich wpływ na gospodarkę. Internet dostarczył niezbędnej wiedzy i narzędzi przedsiębiorcom do utrzymania, a nawet rozwoju biznesu podczas pandemii. Teraz nadszedł czas na pomoc w przygotowaniu przedsiębiorców do kolejnych wyzwań - wskazał Łukasz Pietrzak z Google Polska. - W czasie pandemii powstało ponad 15 tysięcy nowych sklepów a 48% małych firm twierdzi, że koszty rozpoczęcia działalności gospodarczej zmniejszyły się znacząco lub drastycznie dzięki narzędziom internetowym. To pokazuje jak bardzo internet pomaga w utrzymaniu lub rozwoju biznesu, nawet - albo zwłaszcza - w trudnych czasach – dodał.